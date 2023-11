Més de 190.000 persones han assistit a les desenes d’activitats per a tots els públics organitzades en el marc de les Fires de Sant Narcís, que van acabar ahir després de deu dies de festa major a Girona. Les propostes de cultura popular i els concerts de La Copa segueixen sent les més seguides per part de la ciutadania. A més, es consolida la descentralització d’espectacles als barris de la ciutat i l’escenari musical del parc del Migdia.

Pel que fa a la programació musical de La Copa, cal fer un esment especial al concert de Zoo, Auxili i Smoking Souls del dia 4 de novembre a la nit, que va ser un dels més multitudinaris dels últims anys, amb 15.000 persones reunides per gaudir del directe de les tres bandes. També cal destacar la consolidació del concert de tarda del dia 1 de novembre, que enguany va protagonitzar l’Orquestra Maribel i a la qual van assistir unes 8.000 persones.

La Diada Castellera dels Marrecs de Salt, Capgrossos de Mataró i Minyons de Terrassa; la passejada de capgrossos de Fal·lera Gironina; la ballada de sardanes amb La Principal de la Bisbal a la plaça del Vi; la cantada d’havaneres amb Terra Endins a les escales de la Catedral; el correfoc dels Diables de l’Onyar; la XLII Trobada de Gegants i Bestiari, o el castell de focs van ser els actes populars amb més seguiment.

“L’aposta iniciada l’any passat de descentralitzar activitats, acostant diversos actes als diferents barris de Girona, es consolida i rep un gran suport per part dels veïns i veïnes. I el treball iniciat per reforçar les activitats de cultura popular d’enguany també s’ha demostrat un èxit d’acollida per part dels gironins i gironines. Han sigut unes Fires d’èxit”, ha subratllat el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament, Quim Ayats Bartrina.

Dades policials sense incidències destacades

Les denúncies efectuades per part de la Policia Municipal de Girona relatives a les infraccions de la Llei de Seguretat Ciutadana han arribat a la segona xifra més baixa de les últimes 5 edicions de les Fires (tenint en compte que el 2020 no es van celebrar). En total, s’han posat 95 denúncies, mentre que el 2022 van ser 211; el 2021, 91; el 2019, 115, i el 2018, 224. La principal disminució és en les denúncies per tinença de drogues (59 el 2023, davant de les 144 del 2022) i d’armes (15 el 2023, davant de 28 el 2022). També hi ha hagut 6 denúncies per desobediència a l’autoritat, 9 per desordres públics i 6 per tipologies diverses.

Pel que fa a les denúncies per incompliment de les ordenances ciutadanes, s’han posat un total de 52 denúncies (l’any 2022 van ser 39), entre les quals destaquen 22 infraccions de l’ordenança de sorolls (l’any passat van ser 10), i 7 per consum d’alcohol (l’any passat van ser 4, tot i que el 2019 i el 2018 havien estat 21 i 15, respectivament). També hi ha hagut 4 denúncies per fer una activitat sense autorització, 2 per infracció de l’ordenança d’animals, 6 per embrutar l’espai públic, 2 per infracció horària de la terrassa, 1 per venda ambulant i 6 per tipologies menors diverses.

El trànsit de vehicles ha estat fluid en general i les dades d’accidentalitat durant les Fires són semblants als anys anteriors, amb 60 incidents, cap amb mort. En 17 casos hi ha hagut persones ferides (l’any passat només hi va haver 1 accident amb ferits, però el 2021 van ser 13; el 2019, 17, i el 2018, 10) i en 43 ocasions han sigut accidents sense ferits.

En relació amb les proves d’alcoholèmia, se n’han practicat 175, 160 en controls i 13 en casos d’accidents. Cal destacar la baixada de positius: les xifres de positiu administratiu i positiu penal han estat inferiors als altres anys, amb 4 casos i 2 casos, respectivament. L’any passat es van fer 238 proves i hi van fer 29 positius administratius i 13 positius penals.

Balanç positiu dels projectes “Nits de qualitat” i “Som.NIT”

A les barraques de la Copa, cal fer un balanç positiu dels projectes de sensibilització i promoció de la salut a l'oci nocturn, "Nits de Qualitat" i "Som.NIT" (Punt de Salut Jove). Ambdós projectes, dissenyats per fomentar la diversió segura i responsable durant les festivitats nocturnes, han contribuït de manera significativa a la creació d'un ambient més saludable i segur per a tota la ciutadania.

Durant aquestes fires, centenars de joves s’han aproximat al Punt de Salut Jove, liderat enguany pel projecte “Som.NIT” de Creu Roja Joventut. Durant 6 nits, s’hi ha proporcionat informació sobre salut, drogues, sexualitat i transport segur. A més, també s’hi ha entregat gratuïtament preservatius, taps per les orelles i alcoholímetres a tothom qui ho ha demanat.

Aquests eren alguns requisits per obtenir el segell “Q de Festa!”, del projecte “Nits de Qualitat” de la Generalitat de Catalunya. També n’eren el fet de vendre aliments i begudes sense alcohol, com cada any s’ofereix a La Copa. S’ha disposat de diferents opcions d’alimentació, així com sucs i refrescs amb un preu inferior o igual a les begudes alcohòliques. Enguany, a més, s’ha comptat amb la possibilitat de demanar aigua potable gratuïtament a totes les barraques, iniciativa que ha estat un èxit pel que fa a la demanda. De la mateixa manera, haver format al personal en dispensació responsable d’alcohol i prevenció de violències sexuals ha contribuït a minimitzar les incidències a les pròpies barraques.

El Punt Lila es consolida com un referent informatiu i de prevenció

El Punt Lila de barraques ha interactuat i ha atès pràcticament a 2.000 persones durant les set nits de concerts nocturns a La Copa (27, 28, 29 i 31 d’octubre i 2, 3 i 4 de novembre, de 22.30 h a 5-5.30 h). La tasca principal del Punt Lila ha estat informativa, de sensibilització i prevenció. Moltes persones s’hi ha acostat per conèixer el servei, participar en dinàmiques i rebre informació.

Des del Punt Lila, s’ha tingut coneixement de 5 situacions d’agressions, que s’han pogut gestionar. Aquestes agressions han sigut situacions d’assetjament sexual, sobretot vinculades a la insistència verbal, mirades lascives, invasió de l’espai, tocaments i situacions molestes i incòmodes, que s’han gestionat, per un costat, a través de la intervenció de les professionals del Punt Lila amb les víctimes, per l’altra, amb els equips de seguretat amb la persona agressora.

Per altra banda, el servei del Punt Lila també ha sigut un espai de recollida i d’escolta de relats de violències masclistes i sexuals, per iniciativa de les víctimes que han patit agressions en algun moment de la seva vida. En aquest sentit, des del Punt Lila s’ha facilitat el contacte del SIAD per a l’acompanyament d’aquestes víctimes en els processos de recuperació.

Cal assenyalar que, tot i que no es va posar en coneixement del Punt Lila, durant les Fires hi va haver una agressió masclista a la barraca d’El Forn, que va ser denunciada públicament per l’entitat i per l’Espai LGTBI+ Mar C Llop.

Pel que fa al Punt Lila Familiar, cal assenyalar ha esdevingut un nou espai en el context de les Fires per trencar amb la reproducció de desigualtats i estereotips per raons d’identitat de gènere, expressió de gènere i orientació sexual presents a la societat. A través de la instal·lació de sis estructures de jocs, s’ha dinamitzat un espai amb informació sobre coeducació i diversitats, amb contes i llibres a disposició de les persones participants, així com bibliografia, recomanacions, etc. adreçats a tots els públics.

Ha sigut un espai complementari d’altres activitats que no s’emmarquen en espais nocturns ni adreçats a població jove. Així doncs, s’ha desenvolupat en espais diürns i adreçats a públics diversos (famílies, gent gran, criatures..) per tal de trencar amb l’imaginari que les violències masclistes i LGTBI-fòbiques només es donen en espais d’oci nocturn. Hi han participat unes 1.400 persones.

Els museus de la ciutat, un atractiu més durant les Fires

Els museus de la ciutat han participat, un any més, de forma activa en la celebració de la festa major de la ciutat. S’han fet jornades de portes obertes el dia de Sant Narcís i el diumenge 5 de novembre –en el cas del Museu d’Història també es va obrir el dia 1 de novembre-; s’ha obert el refugi antiaeri del jardí de la Infància als matins dels dies 29 i 5 de novembre, i es van fer les projeccions especials de Fires al Museu del Cinema provinents d’una selecció de pel·lícules familiars de Josep Maria Terés Grau.

El dia 28 d’octubre es va inaugurar també la nova exposició temporal del Museu d’Història de Girona, “Girona en pedra viva”, que es podrà visitar fins al 31 de desembre. El museu i les diferents activitats que s’hi han organitzat durant la festa major de Girona han rebut la visita de 2.849 persones, 502 de les quals van visitar el refugi antiaeri del jardí de la Infància.

En el cas del Museu del Cinema, entre el 28 d’octubre i el 5 de novembre han passat un total de 1.850 persones per l’exposició permanent; 1.823, per l’exposició temporal, i 314 que han anat a veure les projeccions especials de Fires.

Pel que fa al Museu d’Història dels Jueus, l’exposició principal ha rebut 1.964 visitants durant els dies de Fires i l’exposició temporal, 364 persones.

La Casa Masó, com és habitual, ha registrat pràcticament el ple en cadascuna de les visites que s’han ofert durant els dies de Fires.

Estand de salut i benestar emocional al Palau Firal

L’Ajuntament de Girona ha participat aquest any a la Fira de Mostres que va tenir lloc del 28 d’octubre a l’1 de novembre, amb un estand sobre salut i benestar emocional. L’objectiu d’aquesta iniciativa era donar a conèixer a la ciutadania les diferents accions en salut i benestar emocional que s’estan realitzant per part del consistori, així com les aliances que hi ha amb altres organismes i entitats.

Durant els cinc dies la Fira van passar moltes persones per l’estand, on, a més de personal municipal, al llarg dels diferents dies també hi va haver professionals del Col·legi Oficial de Psicologia, els i les referents de benestar emocional de les diferents Àrees Bàsiques de Salut de la ciutat (RBECS), representants de DRISSA, Mas Ferriol, ATART, l’Associació Família i Salut Mental i el programa Ocell de Foc.

A banda de donar informació sobre les diferents iniciatives, també es va poder participar en una exposició interactiva per treballar el tema de l’ús de les pantalles. Hi van participar un total de 427 persones. Els resultats de l’enquesta mostren que, majoritàriament, passen entre 1 i 4 hores al dia mirant el telèfon i no s’aprecien diferències significatives per edats.

Cal ressaltar que un gran nombre de persones participants tenen per hàbit mirar els dispositius al matí quan es desperten i a la nit abans d’anar a dormir. Tanmateix, queda palès que majoritàriament les persones participants miren els mòbils mentre són al lavabo, miren la televisió, caminen pel carrer, estudien i/o treballen i mengen. No miren el mòbil quan assisteixen al teatre o al cinema, fan activitat física i condueixen.

Espai Calma, una novetat ben rebuda per part de les famílies

En aquesta edició de la Fira de Mostres, des de l’Ajuntament de Girona i la Càtedra d’Autisme de la Universitat de Girona es va impulsar un punt anomenat “Espai calma”, adreçat especialment a persones neurodiverses.

Durant els cinc dies de Fira va rebre unes 250 visites, de les quals 170 han sigut usuaris i usuàries de l’espai i la resta persones que s’hi han acostat a conèixer la iniciativa. El 80% de les persones usuàries han estat infants acompanyats dels seus pares, amb una mitjana de 7 anys.

Prop d’un 80% de visitants estrangers, a l’Oficina de Turisme de la Rambla

Del 27 d’octubre al 5 de novembre, s’han registrat un total de 1.187 enquestes a usuaris i usuàries de l’Oficina de Turisme de la Rambla, que es tradueixen en 2.680 persones ateses, 2.092 d’origen internacional. França (59,13%), el Regne Unit (9,75%), Alemanya (5,54%) i els Estats Units (4,88%) són els països amb més visitants a la ciutat durant aquests dies.

Respecte al tipus de demandes d’informació sobre la ciutat fetes durant aquests dies, destaquen, en primer lloc, les Fires de Sant Narcís (54,71%), seguit dels allotjaments (27,13%), la Girona Jueva (7,64%) o els circuits d’orientació (2,77%).