Lewandowski anima la lluita pel pitxitxi amb Dovbyk

La victòria del Barça d’abans-d’ahir contra el València (4-2) no només va fer que superés el Girona a la classificació i recuperés la segona posició. Els blaugrana arribaran a Montilivi amb dos punts d’avantatge respecte als gironins per disputar el derbi més important de la història fins ara, entre els dos clubs. Bona part del triomf contra el València va ser gràcies a l’encert Robert Lewandowski. El davanter polonès va ser autor d’un «hat-trick» que li fa fer un salt al rànquing del pitxitxi. Amb els tres gols, el blaugrana se situa amb setze dianes, a tres del màxim golejador, Artem Dovbyk. L’ucraïnès del Girona va fer un gol de penal contra el Las Palmas (0-2) en un partit en què va fallar-ne un altre. Rere Dovbyk hi són Jude Bellingham (Madrid) i Aleksander Sorloth (Vila-real) amb disset gols.