El Girona té la novena millor mitjana de punts de la història de Primera Divisió

Al Girona li va costar horrors aterrar a Primera Divisió, però des que ho va aconseguir, en aquell històric 4 de juny del 2017, l'equip no ha parat de fer passos cap a l'objectiu de consolidar-se en l'elit del futbol nacional.

Avui, 400 dies després d'aquell partit contra l'Atlètic de Madrid a l'Estadi Municipal de Montilivi (2-2) que va suposar el debut de l'entitat en la categoria, el conjunt blanc-i-vermell pot presumir de ser l'equip amb la novena millor mitjana de punts per partit de la classificació històrica de Primera, conformada pels 63 clubs que hi han competit.

Amb 16 victòries, 16 derrotes i onze empats; el Girona ha sumat un total de 59 punts en 43 partitd; és a dir, que fa la mitjana d'1,37 punts per partit.

Una xifra que, adequant tots els resultats al sistema actual de tres punts per cada victòria i d'un per cada empat, només el situa per darrere del Reial Madrid (1,99), del Barcelona (1,93), de l'Atlètic de Madrid (1,66), del València (1,57), de l'Athletic Club (1,54), del Vila-real (1,50), de l'Espanyol (1,45) i de la Reial Societat (1,38).

De fet, en els 43 partits que ha disputat en l'elit, el conjunt blanc-i-vermell ja ha tingut temps de batre el Madrid a casa (2-1), d'empatar contra el Barcelona al Camp Nou (2-2), o de derrotar el Vila-real en les dues ocasions en què ha visitat l'Estadi de la Ceràmica (0-2 i 0-1).

D'altres resultats positius van ser els dos empats contra l'Atlètic Madrid (2-2 i 1-1) o la ratxa de fins a sis victòries consecutives a Montilivi que va recollir l'equip en l'equador de la temporada passada.

"No és casualitat que el Girona estigui on estigui", emfatitzava dissabte Eusebio Sacristán en la roda de premsa prèvia al derbi contra el Barcelona d'aquest cap de setmana passat.

El tècnic val·lisoletà, que va desembarcar aquest estiu a Montilivi per ocupar el buit que va deixar Pablo Machín en anar-se'n al Sevilla, fins i tot ha millorat els números del seu predecessor, sumant tres punts més en les cinc primeres jornades de lliga.

I és que, malgrat haver-se enfrontat ja al Barcelona i al Madrid, el Girona d'Eusebio ocupa en aquests moments el sisè lloc de la taula.

Mentrestant, els aficionats blanc-i-vermells, entregats als seus futbolistes com mai, gaudeixen mentre veuen com el seu equip continua escalant posicions en la classificació històrica de Primera Divisió, la categoria en la qual anhelaven brillar des de feia tants anys.