Un Girona de rècord suma un punt d'honor contra l'Atlètic

Poques vegades un punt havia estat tan aplaudit i celebrat com el que avui ha aconseguit el Girona. No ha necessitat un gol heroic al darrer segon per guanyar-se el reconeixement del seu públic l'equip d'Eusebio, que ha fet una demostració de fe i força per combatre tots els arguments de l'Atlètic i ha acabat salvant un empat que li permet allargar fins a sis les jornades sense perdre.

No ho havia aconseguit mai a Primera i aquest cop ho ha fet. El matx ha tingut de tot: domini altern, jugades polèmiques, gols i també, una lesió. De nou i per mala sort, pel bàndol blanc-i-vermell. Li ha tocat el rebre a Bounou, que ha marxat ben coix a mitja segona meitat. Això, quan el marcador encara reflectia l'1-0 que s'havia encarregat de signar el de sempre.

Havia de ser Stuani, qui si no. Ell, l'home dels gols. Protagonista a l'RCDE Stadium una setmana enrere, i de qui se n'havia parlat dia sí, dia també per la jugada amb el blanc-i-blau David López. L'uruguaià ha aparegut en el moment oportú. Quan més el necessitava el seu equip. Havia estat un primer temps frenètic, d'anada i tornada i sense respir per a l'aficionat.

Amb l'Atlètic ja passa això, que si t'estreny i et busca, li has d'igualar la intensitat per no veure't superat. Ha passat a Montilivi només xiular l'àrbitre. Pim, pam, amunt i avall. Minuts per a un equip i minuts per a l'altre, amb arribades a cadascuna de les porteries. I l'espectador que ho ha agraït. Però quan més han apretat els de Simeone, amb travesser inclòs, ha sorgit Stuani per posar la calma i l'1-0. Ell ha estat objecte de penal, obra d'Oblak; i ell mateix s'ha encarregat de superar l'eslovè des dels onze metres just abans del pas pels vestidors.

Això ha arribat després de 45 minuts d'autèntic vertigen. L'Atlètic n'ha dominat la majoria. A l'inici i també des de la mitja hora fins que l'uruguaià ha vist porteria. Ha tingut oportunitats. Com la de Griezmann al 4, on Bounou s'ha hagut d'estirar al seu pal dret. O la del mateix davanter un minut més tard, quan ha rematat de cap un córner per damunt del travesser. La més clara, al 32. Gran acció col·lectiva dels visitants. En pocs metres, passada cap aquí i passada cap allà, i Griezmann que ha habilitat perquè Saúl, improvisat lateral esquerre, s'internés a l'àrea. La seva fuetada l'ha rebutjat amb fúria el travesser.

Això no vol dir que el Girona no s'hagi mostrat. Ho ha fet, però de manera intermitent i molts cops tirant de fe i ganes. La banda esquerra ha estat una mina. Granell, improvisat carriler, s'ha associat molt bé amb Patrick Roberts, situat allà per intentar guanyar la partida a Arias i Savic, força lents. L'anglès ha començat molt bé, elèctric i guanyant cada duel. Seva ha estat una centrada perillosa al 3 que ha rebutjat la defensa i de Granell, el xut que ha sortit fora per poc a l'11. Aleix l'ha tingut al quart d'hora, en una falta directa que no ha trobat porteria. I Stuani, al 26, ha rematat per sobre la porteria en un servei des de la cantonada.

Després, minuts de domini visitant i molta sensació de perill. Però ha aguantat el tipus la defensa, excel·lent per alt amb Bernardo i Juanpe, i ràpida al tall amb l'omnipresent Ramalho. Amb 0-0 s'ha presentat el duel al llindar del descans i allà els d'Eusebio han tornat a treure el cap. Primer, amb un córner assajat que no ha acabat amb la pilota a dins de miracle. I després, en una ràpida acció fruit d'una errada de Rodrigo en què Borja ha habilitat per Stuani i l'uruguaià ha rebut la falta d'Oblak. En un primer moment, l'àrbitre ha assenyalat falta i li ha mostrat la targeta groga al porter. Després de consultar el VAR, ha rectificat: penal. I el 7 no falla des dels onze metres.

Animat pel gol i per l'empenta dels més de 12.000 espectadors que han posat color i ambient a Montilivi, el Girona ha començat ben entonat la segona meitat, arribant amb pes perill que no pas el seu rival, més preocupat en tenir i tocar la pilota que no pas en cap altra cosa. Oblak ha refusat un cacau de Granell a l'interior de l'àrea i dos minuts, un xut de falta del gironí ha fregat l'escaire esquerre de la porteria de l'Atlètic. La cirereta l'ha posat Pedro Porro amb una sotana que ha acabat d'encendre l'estadi.

Simeone i Eusebio han decidit moure fitxa. Per l'Atlètic ha entrat Correa, un dels autors dels dos gols que els madrilenys van signar a Montilivi la temporada passada (2-2) en l'estrena a la categoria. I pels gironins, Roberts ha deixat el seu lloc a Portu, que ha entrat ovacionat i que feia un mes que no jugava per lesió.

Però tot era massa maco. No podia ser rodona la tarda. No per aquest Girona, abonat a les desgràcies en forma de lesió. Aquest cop li ha tocat el rebre a Bounou, que s'ha estès al terra, visiblement adolorit i agafant-se la cuixa. El silenci s'ha apoderat a Montilivi. No hi ha hagut miracle i el porter, que viu el moment més dolç de la seva carrera, ha enfilat cap a la banqueta entre aplaudiments. L'ha substituït Iraizoz, curiosament repetint l'escena que fa una temporada es vivia al Wanda Metropolitano, on el marroquí també es va fer mal i el va rellevar Gorka.

Era vital que el primer xut entre pals no acabés en gol, que el navarrès se sentís confiat i segur. I així ha sigut. Saúl ha rebut la pilota dins l'àrea i amb tota la porteria per davant, ha afusellat Iraizoz, que ha tret una mà salvadora per evitar l'empat. Instants després, ha estat Gelson qui ho ha provat però la pilota ha sortit massa creuada.

Apretava l'Atlètic, decidit a donar-ho tot per buscar l'empat i l'ha acabat trobant en l'acció més afortunada per als de Simeone. Borja ha perdut la pilota a tres quarts de camp i des d'allà ha sortit una passada llarguíssima que, metres enllà, ha baixat Diego Costa amb molta elegància. Ramalho, que el perseguia, ha posat la punta de la bota amb tan mala sort que ha acabat introduint l'esfèrica a la seva pròpia porteria.

Dur càstig per al Girona, però alhora premi per l'Atlètic, més incisiu a mesura que avançava el partit. Amb 1-1 i deu minuts per davant, calia refer-se, intentar pensar què era el millor: si buscar el segon o salvar l'honor amb un valuós empat. Per començar, Eusebio ha fet debutar Valery, que ha ocupat el carril apartant Granell cap al mig del camp.

Diego Costa, fent de les seves, s'ha guanyat una targeta groga; Saúl també ha vist una targeta en la mateixa acció i una dura entrada de Lemar ha acabat d'encendre Montilivi, que ha cridat "assasí! assassí!". Tot això amb 7 minuts d'afegit per davant i amb el desenllaç ben incert.

El descompte no ha defraudat. Hi ha hagut tensió i cap dels dos equips ha reservat forces per aguantar l'empat. L'espectador ho ha agraït. Hi ha hagut pilotes penjades a l'àrea de l'Atlètic que entre la defensa i el desencert de Portu no ha tingut més conseqüències; a l'altra banda, Gorka ha aparegut de nou, salvant l'1-2 posant el peu al moment oportú davant un remat de Gelson. El xiulet final s'ha trobat l'aplaudiment del públic, que ha marxat satisfet amb l'empat i la imatge, però neguitós tot esperant què és el que té Bounou.

Fitxa tècnica



GIRONA 1 - 1 ATLÈTIC

Girona: Bounou (Iraizoz, min. 70), Pedro Porro, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Granell, Pere Pons, Aleix Garcia (Valery, min. 83), Borja García, Patrick Roberts (Portu, min. 64) i Stuani.

Atlètic: Oblak, Arias (Gelson, min. 74), Savic, Luis Hernández, Saúl, Thomas, Rodrigo (Correa, min. 63), Lemar, Koke, Griezmann i Diego Costa.

Gols: 1-0, Stuani, de penal (min. 45). 1-1, Ramalho, en pròpia (min. 82).

Àrbitre: De Burgos Bengoetxea (comitè basc). Ha amonestat: Griezmann, Koke, Oblak, Thomas, Diego Costa, Saúl (Atlètic).

Estadi: Montilivi, 12.104 espectadors.