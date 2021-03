Un derbi per allargar la lluita més ambiciosa

8 de març del 2014. Difícil oblidar aquell dia. Un punt d'inflexió en la història moderna del Girona. Un abans i un després. El dolorós 4-0 encaixat a la Nova Creu Alta va ser la guspira que va encendre la metxa del canvi. La d'un equip que volia créixer i no podia, per convertir-se en allò que sempre havia volgut desitjar. La directiva de torn va perdre la paciència i va fer fora Javi López. Com a solució d'emergència, tot intentar salvar una categoria que semblava perduda, es va decidir lligar la incorporació de Pablo Machín. La història, amb més o menys detalls, tothom la coneix. Han passat set anys i de patir per no baixar a Segona B s'ha arribat, fins i tot, a tastar el dolç gust de la màxima categoria. Una estada breu però intensa. Ara la guerra és una altra, però la voluntat de tornar-hi encara sura per Montilivi. No és pas fàcil, tenint en compte quina és la situació. Però tampoc impossible. Pot convertir-se de nou Sabadell en una plaça important pel Girona. Més que no pas en un punt d'inflexió, com aquella vegada, en la confirmació d'un equip que, malgrat no jugar tan bé com a tothom li agradaria, darrerament suma resultats prou valuosos com per creure que atrapar la sisena plaça és una possibilitat. Petita, però real. Amb tres jornades consecutives sense perdre i dues remuntades, una d'elles increïble, per lligar un parell de victòries més que necessàries, es planta avui al camp del pitjor local de la categoria. Un rival, això sí, que lluita per no baixar i que ni de bon tros té ganes de tancar la jornada en places de descens, d'on se'n va escapolir fa ben pocs dies.

El surrealista 2-1 de diumenge, amb dos gols en el descompte per salvar una situació dantesca, ha confirmat el Girona en el vuitè lloc, no a tocar del sisè però més a prop del que diu el seu joc i les sensacions que transmet. Sense massa temps per recuperar-se físicament, l'estat anímic sí que va a l'alça i això és el que vol aprofitar Francisco. També les novetats a la convocatòria. Tornen Bernardo Espinosa i Santi Bueno, dos pilars en defensa. La tercera pota, Juanpe Ramírez, va ser titular amb l'Albacete però va acabar el partit tocat i és dubte per aquesta tarda. Amb més peces que en l'últim partit, el tècnic podria optar per recuperar la defensa de tres. Juanpe ha entrat a la llista, això sí. També el jove Pau Víctor, tot depenent de si Yoel Bárcenas arribarà o no a temps del seu periple amb Panamà. Ve de jugar dos partits internacionals i de travessar l'ocea Atlàntic. Si supera els tràmits pertinents, amb les proves que marca el protocol sanitari que toquen, també estarà disponible. Té per tant peces i peces Francisco per triar i remenar. Haurà d'escollir bé quin dibuix vol utilitzar i pensar en la càrrega de minuts. Aquest dissabte toca rebre el Ponferradina, un rival directe, pel que hi haurà canvis a l'onze. Sylla i Stuani, els dos golejadors, sembla que puguin tenir un lloc assegurat. També viatja el defensa Arnau Martínez, debutant a la Lliga l'altre dia tot deixant immillorables sensacions.

Toca visitar la Nova Creu Alta, on el Sabadell no se'n surt. Els d'Antonio Hidalgo presenten els pitjors números del campionat com a local, amb només 13 punts i un parell de victòries. De l'última ja en fa quatre mesos, quan es van imposar per 3-1 al Las Palmas el passat 22 de novembre. A això se li sumen les baixes. Pierre Cornud està sancionat. Juan Hernández, Álvaro Vázquez, Néstor Querol i Aleix Coch, lesionats. El gironí Àngel Martínez és dubte.