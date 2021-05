Luis Miguel Ramis: «El Girona es troba en el seu millor moment»

Com Francisco, l'entrenador del Tenerife Luis Miguel Ramis també va comparèixer a la roda de premsa prèvia al partit contra els gironins. Ramis va destacar que «hem arribat a partits on ens hem topat amb equips amb bones ratxes i d'altres amb males ratxes. He dir que ara mateix el Girona està en el seu moment. Tenen moltíssimes possibilitats d'entrar al 'play-off'». El Tenerife és un equip que perd garanties quan juga lluny de terres insulars: des del 7 de febrer no venç quan ho va fer contra el Rayo per 0-1. «No hem sigut contundents fora de casa. Però és quelcom comú en tots els equips de la Lliga Smartbank. L'important és que el grup està fort mentalment», va assegurar el preparador. Ramis creu que una clau serà evitar les ocasions locals.