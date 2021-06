Si no era un all, era una ceba. Francisco va haver de lluitar contra vent i marea durant tota la temporada per poder fer poder fer un onze competitiu. Minvat per les baixes, el Girona se les empescava com podia per mantenir vives les opcions de jugar el play-off d’ascens. Sempre era un equip diferent el que saltava sobre el terreny de joc, la qual cosa dificultava agafar el rodatge necessari per aspirar a situar-se entre els més grans. Els planetes, però, van alinear-se al tram final i a la jornada 38 el tècnic va poder repetir onze per primera vegada a Logronyo. Des d’aleshores, no el va moure -només petits canvis perquè el moment així ho demanava- i els gironins van convertir-se en un equip intractable. Això sí. Fins ahir. Perquè tot el que s’havia aconseguit, atrapar una promoció impossible, es va perdre el dia de la final.

El canvi de sistema ha estat el punt definitiu perquè el Girona fes el pas endavant i els jugadors traguessin la seva millor versió. Cadascú va agafar un rol i un pes significatiu dins del terreny de joc. Noms com Yan Couto, Enric Franquesa o Arnau Martínez van entrar amb força per no moure’s més, encara que n’hi ha uns quants que ja havien tret el cap durant tota la temporada. Es tracta de Juan Carlos, el futbolista més utilitzat per Francisco i que només va perdre’s els dos primers partits de Lliga perquè el tècnic va decantar-se sense èxit per un Arijanet Muric que acabaria fent les maletes al mercat d’hivern. El porter de Guadalajara també va descansar a la Copa del Rei.

Tot darrere el segueix Santi Bueno. Després de no tenir protagonisme el curs passat, el central uruguaià s’ha guanyat a pols la confiança de Francisco i com Juan Carlos supera la barrera dels 3.000 minuts. També ho han aconseguit en aquest play-off Monchu i Gerard Gumbau, que els va atrapar ahir a la nit a Montilivi.

La llista dels deu jugadors més utilitzats per Francisco la completen Mamadou Sylla, Bernardo Espinosa -substituït per Arnau en el tram final de temporada, però indiscutible des de l’inici-, Jordi Calavera -li ha passat el mateix que a Bernardo-, Yoel Bárcenas, Cristóforo i Samu Sáiz, que ha passat a un segon pla.

A diferència de la temporada passada, que va ser el més utlitzat, Cristhian Stuani no ha pogut gaudir de tants minuts a causa dels problemes musculars. Tot i així, s’ha quedat a punt d’atrapar els 2.000 minuts.