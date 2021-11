L’esperança és l’últim que s’ha de perdre. Veient el panorama de la plantilla del Girona, amb només 13 futbolistes del primer equip, qualsevol pot augurar el pitjor per als blanc-i-vermells aquest vespre al camp del Tenerife (21 h). No obstant això, Míchel Sánchez ja ha demostrat que és a còpia de reptes com aquest que cadascú treu el millor d’un mateix pel bé del col·lectiu. Les proves són les dues victòries consecutives que encadenen els gironins, traient fruits a la millora que va començar contra l’Osca a partir del canvi de sistema. S’espera la resposta de futbolistes com Valery, Pablo Moreno o Ibrahima Kébé, que fins ara no han tingut tanta continuïtat, i també dels joves del filial. En repeteixen cinc de l’últim triomf contra l’Alcorcón (3-1), en el qual va poder debutar el bisbalenc Ricard Artero, i s’hi afegeix Dawda Camara com a alternativa per fer front a la manca de gol per la baixa de Cristhian Stuani, que va veure la cinquena groga el dia que aconseguia el seu tercer hat-trick vestint la samarreta del Girona.

L’absència de l’uruguaià serà un dels punts febles del Girona a l’Heliodoro Rodríguez, havent de ser algú altre qui carregui el pes golejador de l’equip per tornar amb un resultat positiu que allargui la ratxa de 10 punts dels darrers 12 possibles. Nahuel Bustos haurà de retornar la confiança que li dona Míchel amb la titularitat per ser determinant a l’àrea del Tenerife. Ho farà acompanyat de Moreno i Álex Baena a les mitges puntes, tenint en compte que Samu Sáiz compleix el segon partit de sanció i que Borja García està lesionat. Al mig del camp hi haurà la baixa més que sensible de Ramon Terrats, però quedarà coberta per Kébé. El de Mali ja va demostrar que pot donar un cop de mà a l’equip quan se’l necessita i tindrà una nova oportunitat des de l’inici. La presència d’Aleix García és innegociable, sent dels pocs futbolistes que ho han jugat tot igual que Bernardo, Juanpe i Juan Carlos. Els defenses es mantindran fent trident amb Santi Bueno, així com el porter. On sí que es produiran canvis serà als carrils. El retorn de Jairo fa que la banda esquerra quedi resolta, mentre que l’absència d’Arnau, convocat amb la selecció sub-19, a la dreta, obre la porta a Valery. La versatilitat del de l’Escala fa que pugui actuar en qualsevol dels costats i veure premiada la seva actuació contra l’Alcorcón. En aquest cas, Jordi Calavera i David Juncà començarien a la banqueta. Alhora, s’espera veure en acció als jugadors del filial. Míchel ha deixat clar que no té manies en posar-los i el davanter Dawda té molts números d’estrenar-se amb el primer equip en algun moment de la segona part. «Saben que si s’ho guanyen, podem recorre-hi, i Ureña (lesionat) o Gabri en són un exemple», va dir el tècnic.

Els perills del Tenerife

Mai és bon moment per trobar-se en una situació tan delicada de baixes, però el rival d’aquesta nit fa que els de Míchel hagin de posar-se en alerta. El Girona se les veurà amb l’equip de Luis Miguel Ramis, un dels rivals més temibles d’aquesta temporada a Segona. El Tenerife té l’oportunitat de situar-se tercer i quedar a només un punt de l’ascens directe que marca l’Eibar amb 27. Amb més opcions per triar que els gironins, el més probable és que Ramis faci rotacions en la seva alineació per no forçar als seus jugadors en la jornada intersetmanal. Després de l’empat sense gols a Eivissa, Mellot, Álex Muñoz, el gironí Àlex Corredera i Elady Zorrilla recuperaran el seu lloc en l’onze. També aspira a fer-ho Carlos Ruiz, que torna a estar disponible, així com l’ex de l’Olot, Enric Gallego, que cada cop va comptant amb més minuts un cop superada la lesió.

El Girona haurà de sobreposar-se a les baixes de Stuani, Samu Sáiz, Terrats, Borja García, Arnau, Sarmiento, Pol Lozano, Ureña i Ortolá. Els gironins han aconseguit tancar el primer terç de competició fora de les posicions de descens i necessiten confirmar la progressió en aquest segon tram per arribar al final amb opcions a tot malgrat que l’Heliodoro se’ls sol resistir amb tres derrotes, dues victòries i tres empats en vuit partits. A més, permetrien afrontar el partit de diumenge contra el Cartagena amb confiança.

Ramis: «Sense Stuani, el Girona perd potencial»

L’entrenador del Tenerife, Luis Miguel Ramis, va sortir ahir en la roda de premsa prèvia al partit d’aquesta nit davant el Girona. El tècnic tarragoní va afirmar que sense Stuani, els blanc-i-vermells «perden potencial de finalització» perquè «és un jugador que exigeix estar en tensió en totes les situacions dins l’àrea». L’uruguaià «aporta gols i punts», però tot i que «no el tenen, tindran altres jugadors». Ramis també va destacar el treball defensiu del seu equip, cosa que ja va fer Míchel: «Som un equip difícil a nivell defensiu, als rivals els costa generar ocasions». A més, el conjunt canari ha «millorat en altres aspectes que ens fan exposar més, però som un equip equilibrat», sentenciava Ramis, que no podrà comptar amb Nahuel Leiva, Lasso ni Alonso, lesionats de llarga durada i que encara no han debutat.