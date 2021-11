La Reial Societat B encara el partit de demà contra el Girona com una «oportunitat de donar continuïtat» a la victòria aconseguida contra l’Sporting (0-1). «Aquesta competició és dura i volem invertir la tendència per jugar millor amb la nostra afició i guanyar el Girona», va dir l’entrenador Xabi Alonso. Per al tècnic del filial donostiarra, els de Míchel Sánchez «saben a què juguen, tenen experiència i una gran plantilla». Va afegir que els gironins arriben «amb bones sensacions pel bon futbol que fan i estan en bona línia, però les ratxes, tant les bones com les dolentes, s’acaben».

«Serà un partit difícil, encara que hem de pensar en nosaltres per jugar bé i guanyar. Hem d’aconseguir d’una vegada per totes un bon resultat davant la nostra afició. Ens està costant guanyar a casa, però competim bé a fora i això ens reforça. Si seguim a aquest nivell, tindrem més oportunitats de fer un bon any. El repte no és senzill», va destacar. Xabi Alonso encara està pendent de saber quins jugadors tindrà a disposició per al duel de demà al Reale Arena perquè n’hi ha uns quants que alternen el filial amb el primer equip. En aquest sentit, aquest diumenge tindrà clar si pot comptar amb Beñat Turrientes, Pacheco o Robert Navarro.