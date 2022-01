La sensació és de ràbia, impotència, incredulitat... Com s’ho ha de fer el Girona per aconseguir que els gols que marca pugin al marcador? És la pregunta del milió i que cada vegada causa més incertesa entre l’afició. Després que dissabte caigués l’última gota que fa vessar el got, «un de tants», a Lezama (1-0) amb un gol anul·lat a Cristhian Stuani per un altre fora de joc mil·limètric, els seguidors blanc-i-vermells estan unint forces a través de les xarxes socials per mostrar el seu rebuig a les polèmiques decisions arbitrals que van en contra dels gironins en el partit d’aquest dissabte contra la Ponferradina a Montilivi (20.30 h).

El president de la Federació de Penyes, Cristóbal Sánchez, va proposar en el seu compte de Twitter manifestar-se contra el VAR i, alhora, donar suport als jugadors perquè «no es desanimin». L’acció de protesta encara ha d’organitzar-se, però la idea és fer una mocadorada quan salti la tripleta arbitral al terreny de joc. Abans d’això, els penyistes havien escrit un comunicat arran de l’arbitratge contra el Lugo (1-1) per deixar clara la seva preocupació.

«N’estem farts. El Girona és un dels equips més afectats pel VAR, una eina que a priori va inventar-se per ajudar. La gent està desesperada... Fins i tot n’hi ha qui es plenteja engegar-ho tot a la merda i no anar més al camp. Reclamem que el VAR sigui objectiu i sinó que depengui de la decisió de l’àrbitre principal, que és qui està al camp per veure les coses. No pot ser que un àrbitre que l’han deixat al VAR perquè ja no serveix per xiular sigui qui decideixi. A part que s’amaguen en una sala des de Madrid perquè ningú carregui contra els àrbitres», explica Cristóbal Sánchez.

La infinitat de precedents que ha tingut el Girona amb arbitratges polèmics explica les queixes. «No sé si és mala sort, però és desesperant. Des de fa anys que patim injustícies amb el VAR i els arbitratges. Als play-off amb l’Elx i el Rayo, als partits de Lliga, a la Copa... Per un moment penses si arriba a ser premeditat i no volen que pugem», comenta.

Per a la Federació de Penyes, «tothom ha de protestar» per aconseguir algun canvi. A part, els penyistes fan èmfasi en donar suport als jugadors. «Veure que t’anul·len la majoria de gols ha de ser frustrant. Què han de fer sis gols per guanyar un partit? Necessiten que els animem», afegeix.