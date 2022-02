Després de la victòria contra la Ponferradina (3-0), Míchel Sánchez ha apostat per repetir onze aquesta tarda a Valladolid. Aleix Garcia, que tornava a la convocatòria, començarà el partit a la banqueta. El tècnic del Girona no s'asseurà a la banqueta del José Zorrilla perquè ahir va donar positiu per coronavirus. El segon Salva Fúnez dirigirà l'equip.

L'onze del Girona davant el Pucela: Juan Carlos, Arnau, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Jairo, Borja García, Pol Lozano, Baena, Samu Saiz i Stuani. ONZE al José Zorrilla! 💪#RealValladolidGirona #GironaFC pic.twitter.com/8pqQwVFAY1 — Girona FC (@GironaFC) 12 de febrero de 2022 D'altra banda, Pacheta sortirà amb Masip, Luis Pérez, El Yamiq, Javi Sánchez, Nacho, Plata, Aguado, Roque Mesa, Toni Villa, Cristo i Weissman.