El Girona va encetar el temut febrer amb una contundent victòria dissabte passat contra el Ponferradina (3-0). El Tourmalet, tanmateix, no s’atura i continua avui amb un repte d’encara més alçada com és la visita al Valladolid. El partit d’avui es presenta segurament com el de més dificultat que ha encarat el Girona tota la temporada. Els castellans, tercers i amb un potencial que fa feredat, són un dels equips més en forma de la categoria. Encadenen vuit victòries al José Zorrilla i fa més de 600 minuts que no encaixen cap gol. L’equip haurà d’encarar el repte sense el seu líder, Míchel, que ahir va donar positiu per Covid i no va poder viatjar. El tècnic, que es troba aïllat i haurà de fer la quarantena corresponent que marca el protocol, patirà veient-ho des de casa seva. D’aquesta manera, l’encarregat de dirigir avui l’equip serà el seu segon, Salva Fúnez. Tot i això, el madrileny té claríssim que el seu equip no només està preparat per competir avui a Valladolid sinó també per buscar la victòria. Tornar de Pucela amb els tres punts seria, sens dubte, una gran sorpresa que permetria els gironins acostar-se una mica a les posicions d’ascens directe. Ara bé, no perdre en un escenari tan exigent tampoc seria gens mal resultat.

Una màquina de fer futbol i un escenari impossible per al Girona El Girona es planta a Valladolid amb la infermeria gairebé buida, només hi queda Valery, i amb peces per triar i remenar. «És una benedicció», deia el tècnic dijous que fins i tot reconeixia que ara, amb tantes alternatives té l’oportunitat de, si cal, canviar el dibuix si el partit ho demana. Contra el Ponferradina i davant l’Amorebieta, l’equip va trobar a faltar i un dels seus homes clau, Aleix Garcia. El d’Ulldecona ja s’ha recuperat i avui hauria de tornar a l’onze. Sarmiento també torna a la llista tres mesos després. Borja García, que contra el Ponferradina va completar un mig del camp ultraofensiu amb Baena i Samu Saiz, podria ser el sacrificat. Amb Aleix Garcia, el Girona tindrà més equilibri i capacitat de pressió i lluita contra un mig del camp talentós i creatiu com el castellà amb Roque Mesa i Álvaro Aguado. No gaires més canvis s’esperen a l’equip aquest vespre a Zorrilla. Això farà que l’onze sigui pràcticament el mateix que en el triomf contra el Ponferradina. El Girona confia que la línia de tres centrals (Bernardo, Juanpe i Bueno) i dos carrilers (Arnau i, en principi, Jairo) mantingui la fortalesa mostrada davant tot l’arsenal ofensiu amb què els espera el Valladolid. Al mig del camp, Aleix Garcia acompanyarà Pol Lozano i Baena, mentre que Samu Saiz i Stuani lideraran l’atac blanc-i-vermell. L’estil de joc, la clau de l’èxit Mentrestant, el Valladolid arriba com l’equip més en forma de la categoria i veu el partit contra el Girona com una bona oportunitat per eliminar un possible rival per l’ascens directe. El partit d’avui suposarà el retrobament del Girona amb Pacheta, l’entrenador de l’Elx que va ascendir a Montilivi el curs 2019-20. El tècnic castellà recupera un dels seus puntals al mig del camp com Álvaro Aguado pel duel d’avui. Per contra, continua sense poder comptar amb Hervías i Vallejo, perd l’ex del Girona, Raúl García Carnero, per un problema al recte de la cama esquerra i encara no pot comptar amb Iván Sánchez, incorporat aquest mercat d’hivern procedent del Birmingham anglès. Pel mig, per les bandes, des del darrere...Es fa difícil assenyalar les armes d’aquest súperValladolid. Els castellans han mantingut el 90% de la plantilla de la temporada passada a Primera i s’han reforçat amb homes de màxim nivell per intentar l’ascens. Villa, Plata o Plano per fora o Weissman, Sergio León o Cristo a dalt són jugadors determinants capaços de resoldre el partit en qualsevol moment. Pacheta: «Ningú pujarà aquesta jornada» L’entrenador del Valladolid considera que avui al Nuevo José Zorrilla es veurà «un gran partit» entre dos equips que «volen jugar sempre». En aquest sentit, Pacheta és del parer que qui «tracti més bé la pilota o ajusti millor la pressió», guanyarà. Pel que fa a la lluita per l’ascens, l’ex de l’Elx no descarta ningú. «El Girona té un model molt definit i això dóna campionats. Ningú pujarà aquesta jornada. Això és molt llarg i tothom pressionarà, però mentre guanyem, que facin el que vulguin», deia.