Per a Las Palmas gran part de les seves opcions per lluitar pel «play-off» passaven pel partit d’ahir contra el Girona. La derrota complica la participació a la promoció d’ascens, però l’entrenador Xavier Garcia Pimienta va comentar que «hem d’intentar guanyar el proper partit encara que tinguem baixes». «Queden onze jornades i pot passar de tot, però hem de ser realistes perquè serà difícil, el Girona se’ns escapa a vuit punts. El pensament ara mateix. L’equip ha sortit endollat al principi, però les ganes de guanyar ens han fet equivocar. Les expulsions eren evitables. El Girona té molt potencial com per quedar-nos amb deu i encara menys amb nou», va dir.