Sona a tòpic, però el «partit a partit» ha convertit el Girona en un clar candidat a jugar el play-off. Els de Míchel han aconseguit treure resultats positius dels quatre duels que han disputat després de la derrota contra el líder Eibar (0-1), la qual va significar un pas enrere en les aspiracions dels gironins d’optar a l’ascens directe perquè s’hi allunyaven d’una manera considerable. No obstant això, sumar 10 punts dels darrers 12 possibles ha dut el conjunt blanc-i-vermell fins al cinquè lloc de la classificació amb 52. Aquesta gran ratxa ha tornat a obrir les possibilitats de somiar amb atrapar la segona plaça que ocupa ara mateix l’Almeria, el rival de demà a l’estadi Juegos Mediterráneos (21 h) i que se situa a 10 punts. Una victòria, per tant, permetria retallar distàncies i posar-se a 7 punts dels de Rubi quan encara faltaran nou jornades per disputar-se. L’últim tren cap a l’ascens directe, doncs, passa per Almeria. Així ho va reconèixer Míchel: «Ells tenen marge d’error i nosaltres, no».

Les baixes amenacen l’equip des de fa unes jornades. Per sort, a Almeria es podrà respirar una mica gràcies al retorn de Juanpe i Terrats. Encara que una de les millors notícies ha sigut no perdre Arnau. El jove defensa va causar baixa de la concentració amb la selecció sub-19 per una lesió al peu que va fer-se dissabte passat contra l’Eivissa (5-1), però finalment el pronòstic no va ser tan greu com es pensava i ha viatjat amb l’equip cap a Almeria després d’entrenar-se durant la setmana a La Vinya.

Tenir disponible Arnau i, sobretot, Juanpe, fa que Míchel pugui tornar a jugar amb la línia defensiva de cinc homes després de veure’s forçat a canviar el dibuix en l’últim partit. El maresmenc es mantindria al carril dret, mentre que el canari serà el tercer central completant l’eix de la defensa amb Bernardo i Santi Bueno. A la banda esquerra, se situarà Jairo.

Al mig del camp, s’hi perfilen Aleix Garcia i Pol Lozano. Mentre que Borja García, Samu Saiz i Bustos completaran l’onze titular amb Juan Carlos a la porteria. El davanter argentí s’està guanyant la confiança de Míchel després de destapar-se amb 4 gols en els darrers dos partits. D’aquesta manera, Stuani començarà el partit a la banqueta i serà la gran arma que es guardi el tècnic.

A Almeria, el Girona tindrà una baixa molt sensible perquè Baena està sancionat i, a part, ha va causat baixa de la selecció espanyola sub-21per lesió. El jugador cedit pel Vila-real va debutar-hi divendres passat en la golejada a Lituània (8-0), aportant el seu granet de sorra amb una diana poc després d’entrar al terreny de joc. Tampoc hi seran els lesionats Valery, Kébé i Sarmiento, ni Artero, que està amb la selecció sub-19.

Deixar la porteria a zero

El conjunt blanc-i-vermell ha millorat considerablement les seves capacitats per veure porteria i no només això sinó que el gol també s’ha repartit entre els jugadors de la plantilla. El repte es troba ara en l’aspecte defensiu. I no serà fàcil perquè els de Rubi són l’equip més golejador de Segona amb 51 gols i dels que més ocasions generen. El Girona acumula sis jornades sense deixar la porteria a zero. L’últim cop va ser a principis de febrer en la victòria contra el Ponferradina (3-0).

«La defensa és l’aspecte més important que hem de millorar. Hem d’intentar no rebre gols i això depèn de tot l’equip», va comentar Míchel als mitjans del club.

L’Almeria de Rubi

Mentre els gironins somien amb les possibilitats -encara força complicades- d’atrapar l’ascens directe, l’Almeria fa temps que hi és. Els de Rubi són segons amb 62 punts i per darrere els pressiona el Valladolid amb 4 menys. Allà, plantegen el partit d’avui com un dels més importants de la temporada perquè guanyar el Girona representaria un fort cop sobre la taula pel seu objectiu.

Malgrat tot, l’Almeria rep els de Míchel amb absències importants. No hi seran Samú Costa per sanció, Carriço per lesió ni Sadiq, amb la selecció de Nigèria. El davanter és l’estrella de l’Almeria i serà d’allò més complicat per a Rubi suplir la seva baixa. En aquest sentit, Sousa té tots els números d’agafar la responsabilitat davant la porteria de Juan Carlos. El tècnic tindrà la novetat de JuanVillar, després de superar una lesió muscular. Caldrà veure si s’aposta per dos davanters o un.