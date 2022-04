La derrota d’ahir al camp del Cartagena (3-0) va fer molt de mal. Així ho va reconèixer Míchel després del partit. Per la manera com va produir-se i per les conseqüències a la classificació. L’equip va fer mèrits per puntuar al Cartagonova, però li va faltar contundència a les dues àrees i va acabar pagant molt cara la desconnexió que va tenir durant només tres minuts quan s’apropava el quart d’hora de joc. El domini davant un dels millors locals de la categoria no va ser suficient, en part per culpa també del porter Marc Martínez, i les opcions d’atrapar l’ascens directe es compliquen encara més a falta de cinc jornades.

«No hem tingut encert. Ells tenien molt de potencial en el joc aeri i nosaltres estàvem una mica més minvats respecte als altres partits, però han aconseguit el 2-0 per una pilota aturada i una pèrdua nostra. Hem fet moltíssimes coses bé després per aconseguir un gol o, fins i tot, més. Hem fet 18 xuts a porteria i hem tingut ocasions. La segona part ha començat igual, amb alguna situació seva, però l’hem dominat nosaltres pel que fa al joc. El 3-0 ha matat el partit. La sensació ha estat que no era el nostre dia i el partit s’ha trencat massa. Fins aleshores, considerava que estàvem més a prop del 2-1. No ho hem aconseguit. Ells han posat les ocasions que han tingut a les àrees i nosaltres, no. A vegades això passa en el futbol. Obviant el resultat i les circumstàncies perquè queda poc i estàvem en una situació que si volíem lluitar per tot havíem de guanyar tant sí com no, doncs potser fan que sigui la derrota més dura».

«No he notat les baixes en el joc, però no hem tingut la nostra fortalesa a les àrees. Sobretot en el primer gol i en alguna rematada més que han fet. Tenim molt poder en aquesta zona. Alcalá, Datkovic van molt bé de cap. Pablo Vázquez que ha marcat el gol… Hem patit una mica més, però en el joc no. Fins al 3-0, hem fet un molt bon partit atacant i pressionant el Cartagena. El domini ha sigut nostre, malgrat que el Cartagena sigui un dels millors locals de la categoria. Han tingut molta contundència».

«És moment de mirar el següent partit. L’objectiu era guanyar i esperar la resta. La realitat és que hem de continuar guanyant i també mirant la resta. Evidentment, per estar vius tant pels de dalt com perquè els de sota no ens agafin, hem de sumar de tres en tres. Som cinquens i hem de continuar guanyant. L’equip no nota la pressió dels de darrere ni la dificultat d’haver d’atrapar els de davant. Sabem que tenim un camí per fer i que dependrà només de nosaltres. Veurem amb quants punts arribem a l’últim dels cinc partits que queden. Després veurem quin és el nostre futur».