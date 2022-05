Un esprint final d’alt voltatge

Tot i el regust un xic agredolç que va deixar la segona part i els dos penals fallats, la victòria de diumenge a la tarda contra l’Alcorcón va servir al Girona per fer un pas més cap a l’objectiu. Tres punts d’or, amb els quals tothom comptava, però que tenen una transcendència importantíssima sobretot per com va anar la jornada. I és que arribats al tram decisiu de la lliga regular ningú afluixa i cap dels rivals del Girona en la lluita per entrar al play-off va fallar. Tots els rivals directes van guanyar els seus partits i això fa que el Girona mantingui el coixí d’avantatge respecte al Ponferradina i el Las Palmas, setè i vuitè classificats. Amb Eibar, Almeria i Valladolid jugant la seva lliga particular per dues places d’ascens directe -un haurà de fer el play-off- aquesta jornada passada ha deixat clar, si és que ja no ho estava, que els altres tres llocs de promoció se’ls jugaran Tenerife, Girona, Oviedo, Ponferradina i Las Palmas. El tall està fet i ara tocarà veure com respon tothom en aquests quatre últims partits que resten.

Diuen que qui arriba millor al play-off sol tenir més probabilitats de reeixir, però el Girona ja sap que arribar com un coet tampoc és cap garantia d’èxit. L’any passat ho va comprovar després de sumar 22 dels darrers 24 punts en joc, atropellar l’Almeria en la primera eliminatòria (3-0 i 0-0) i imposar-se en l’anada de la final al Rayo (1-2). Tot i això, va tornar a sortir creu amb el 0-2 a la tornada que va fer plorar, un cop més, Montilivi. Malgrat que les desfetes a Cartagena (3-0) i Saragossa (1-0) van refredar les il·lusions del Girona, la realitat és que els números de Míchel en aquesta recta final són més que notables. De fet, només l’Oviedo (22) ha sumat més punts que el Girona en les darreres vuit jornades. L’equip ha aconseguit 18 punts repartits en 6 victòries i dues derrotes. Cal recordar, a més a més, que els gironins tenen l’average particular favorable amb tots els implicats a l’espera de què passi amb el Tenerife dilluns. La velocitat de creuer amb què va arribar el Girona la temporada passada, sembla que l’han agafat enguany Oviedo i Las Palmas. Els asturians són l’equip més en forma del moment amb sis victòries consecutives i una sèrie de 22 de 24 punts possibles. També empeny amb força el Las Palmas, que ha sumat 17 punts dels últims 24 amb quatre triomfs, dos empats i una derrota. El rival dels gironins dilluns, el Tenerife, també arriba en forma. Ho fa amb alguna ensopegada inesperada que l’ha frenat en les aspiracions de lluitar per l’ascens directe, però amb una sèrie de quatre triomfs, dos empats i dues derrotes en els últims 8 partits. A més a més, els canaris són el millor visitant de la categoria, fet que obligarà els gironins a estar ben alerta. Per la seva banda, el Ponferradina ha despertat a temps i, quan semblava que es desinflava amb una sèrie de 4 punts de 21 possibles, ha sumat tres victòries consecutives (9 de 9) i s’ha tornat a reenganxar a la lluita pel play-off. Així doncs, caldrà veure fins a quin punt els equips poden mantenir el ritme en aquestes darreres jornades. El calendari diu que el Girona ha de rebre el Tenerife i el Mirandés i visitar Gijón i el Burgos. El Tenerife, després de visitar Montilivi, rebrà Màlaga i Cartagena i jugar al camp de l’Eibar. Per la seva banda, el calendari de l’Oviedo l’envia a Màlaga i Las Palmas i dibuixa partits al Tartiere contra el Las Palmas i el Saragossa. El Ponferradina, mentrestant, se les heurà amb el Burgos i el Leganés a casa i visitarà el Valladolid i l’Amorebieta. Per acabar, el Las Palmas té un calendari prou assequible. Ha de jugar a casa davant Mirandés i Oviedo i viatjar als camps de l’Alcorcón i de l’Sporting.