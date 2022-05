Míchel fa dies que va fixar la xifra de 70 punts com els que faran falta per classificar-se pel play-off. El tècnic va mantenir l’aposta dilluns després de perdre contra el Tenerife i veure com el Ponferradina s’acostava a un punt i el Las Palmas a tres, dels gironins. A manca de tres jornades pel final, tothom fa números i pronòstics, però la única realitat és que el Girona i l’Oviedo, amb 64 punts, ocupen posicions de play-off, per davant de Ponferradina (63) i Las Palmas (61). És a dir, el Girona depèn de si mateix per aconseguir un dels dos bitllets play-off que encara no tenen propietari. Per aconseguir-hi haurà de sumar el màxim de punts possibles en el tres pròxims partits, començant per diumenge a Gijón. Els altres dos seran, a Montilivi contra el Mirandés i, al camp del Burgos, que ho té tot fet, en l’última jornada. En aquest sentit, si fem un cop d’ull als punts que van sumar els de Míchel contra aquests tres equips a la primera volta, veiem que en van ser 6. El Girona va perdre a Montilivi contra l’Sporting (1-2) i va guanyar a Miranda (1-2) i contra el Burgos (3-1).

Els sis punts aconseguits a la primera volta entrarien en els càlculs de Míchel i haurien de per accedir al play-off. Repassant què van fer els altres aspirants a la promoció en les tres darreres jornades es pot descobrir que el Las Palmas és l’equip que més punts va fer a la primera volta contra els tres rivals que li queden. Els canaris en van sumar 7 gràcies al triomf contra l’Alcorcón (1-0) i Sporting (3-0) al Gran Canaria i a l’empat al camp de l’Oviedo (1-1). Per la seva banda, tant l’Oviedo com el Ponferradina només van sumar 3 punts. Els asturians van empatar a Saragossa (0-0) i Eivissa (1-1) i contra el Las Palmas (1-1), mentre que el Ponferradina tampoc va guanyar -ni perdre- cap dels tres partits. Els del Bierzo van empatar al Toralín contra el Valladolid (2-2) i Amorebieta (1-1) i al camp del Leganés (1-1). Aquests darrers dies han aparegut estudis d’estadística Big data que pronosticaven que el Girona tenia molts números d’entrar al play-off. Si s’analitzen només les dades de punts sumats per cada equip implicat en els partits de la primera volta contra els tres rivals que queden, es veu que el Las Palmas (7) i el Girona (6) són el que més n’han sumat. Ara bé, l’escenari era molt diferent que el d’ara. A les acaballes de la competició, una bona colla d’equips ja ho té tot fet i caldrà veure si la motivació és la mateixa que a la primera volta. En aquest sentit, per exemple, aquesta jornada el Girona haurà de viatjar a Gijón per enfrontar-se a un Sporting amb l’aigua al coll per evitar el descens i el Ponferradina visitar un Valladolid que vol lluitar fins al final per ascendir de manera directa. Abelardo recupera efectius El nou entrenador de l’Sporting, Abelardo Fernández, va explicar en una entrevista al Larguero, de la SER que el partit contra el Girona és «una final» i que no es planteja «baixar». «Depenem de nosaltres. Juguem al Molinón, amb bon ambient i els nanos s’han de deixar anar. Si guanyem el Girona tindrem moltes opcions de salvar-nos», va dir. Mentrestant, ahir el tècnic asturià va poder comptar amb Campuzano i Pedro Díaz, ja recuperats, però no amb Valiente. Babin està lesionat i Calavera no pot jugar per contracte.