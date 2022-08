Després de la victòria de dilluns passat contra el Getafe (3-1), Montilivi té ganes de més avui amb el Celta. En aquest sentit, Míchel ha apostat per repetir el mateix onze amb la parella de davanters Stuani-Taty Castellanos. El tècnic ha introduït un únic canvi i ha donat la titularitat al jove extrem figuerenc Ureña al lloc del lesionat Riquelme, mentre que Samu Saiz començarà a la banqueta.

El club ha informat que Riquelme "és baixa per una fissura al cap de l'húmer esquerre" i que també perd Valery "per un esquinç al turmell dret". L'evolució de les seves respectives lesions marcarà la tornada als entrenaments amb el grup, que aquesta setmana només ha tingut tres dies per preparar el partit.

COMUNICAT MÈDIC: Riquelme és baixa per una fissura al cap de l'húmer esquerre i Valery per un esquinç al turmell dret. L’evolució de les seves lesions marcarà la tornada als entrenaments amb l´equip. — Girona FC (@GironaFC) 26 de agosto de 2022

Aquest és l'onze del Girona: Juan Carlos, Yan Couto, Santi Bueno, David López, Juanpe, Miguel, Yangel Herrera, Aleix Garcia, Ureña, Taty Castellanos i Stuani.

Per la seva part, Eduardo Coudet sortirà amb Marchesín, Hugo Mallo, Aidoo, Núñez, Javi Galán, Tapia, Cervi, Fran Beltrán, Óscar, Carles Pérez i Iago Aspas.