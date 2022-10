Míchel respon per tothom. L’entrenador del Girona ha sortit a defensar els seus jugadors després de l’empat in extremis contra el Cadis (1-1) amb un gol de penal de Stuani en l’últim minut del temps afegit. L’uruguaià ha salvat a un Girona, que continua mostrant les seves febleses en defensa, de la quarta derrota consecutiva, però per al tècnic els errors individuals són «responsabilitat meva». «Els centrals no tenen la culpa de res. Som un equip i guanyem i perdem tots. D’errades individuals en cometem tots. Seria una altra cosa si fossin d’actitud o treball, però els futbolistes van a mort amb el Girona i no assenyalaré ningú perquè intenten jugar, anar cap endavant i generar. Entenc la preocupació que se’ns pogués escapar un partit molt important, però l’equip ha tingut ànima. Viatgem junts, com sempre. Si algú es pensava que avui seria fàcil, s’equivocava», ha comentat.

Míchel ha recordat que «som un equip humil en una categoria complicada»: «El Cadis té major pressupost i tot i així tendim a pensar que som millors. No tenim Messi ni Cristiano... Però es esforcem per fer les coses bé. Tot i que el rival sempre genera moltes ocasions de gol, només ens ha fet dos xuts a porteria. És un bon punt i el pas per guanyar és empatar». L’entrenador ha afegit que «és un bon punt perquè trenquem la mala dinàmica» i també per tenir el marcador en contra fins a l’últim minut, malgrat que durant el desenllaç del partit «el teníem totalment controlat i no temia pel resultat com sí que ha acabat passant amb el pas dels minuts».

Alhora, s'ha referit a l’autogol de Cala anul·lat per l’àrbitre després d’anar-lo a revisar a la pantalla del VAR per una suposada falta prèvia de Taty Castellanos sobre el central del Cadis (en la repetició de les imatges s’aprecia clarament que és Espino qui fa caure el seu company). «Em diuen que Espino també l’agafa. Són decisions de l’àrbitre, però no penso que ens hagi perjudicat greument», ha dit. Míchel també ha explicat el per què dels canvis: «Hem passat al 4-3-1-2 amb doble punta i la profunditat ens la seguien donant Roro, Taty i Stuani i Miguel i Arnau per fora. Per mi estaven bé, igual que els tres migcampistes. Al final he intentat posar Toni per tenir més profunditat en l’u contra u, Manu amb opció de gol i Valery pel desequilibri».