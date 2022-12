Míchel confiava poder buidar la infermeria durant l'aturada, però a l'hora de la veritat els darrers dies ha vist com se li complicava el panorama amb les lesions de Javi Hernández la setmana passada i ahir de Reinier. El brasiler estarà unes sis setmanes de baixa per culpa d'una lesió al bíceps femoral. Tots dos s'afegeixen a Borja García, Kébé, Herrera i Juanpe que tampoc seran dijous a Cáceres pel partit de Copa. Riquelme, amb molèsties també és baixa. Míchel ha assegurat que traurà «el millor equip possible per guanyar el partit sense pensar en el duel de lliga» contra el Rayo de dijous que ve.

Compte enrere per a la represa En aquest sentit, el tècnic no ha revelat qui serà el porter titular després que Fuidias jugués a Quintanar del Rey el partit de Primera ronda. Sí que ha explicat que arran de les baixes de Juanpe i Javi Hernández a l'eix, la contractació d'un central, si es pot fer es farà per millorar, però també ha reconegut que «no hi ha cap urgència». En aquest sentit, el madrileny ha assenyalat Terrats com el recanvi per als tres centrals disponibles (Bernardo, Bueno i David López).