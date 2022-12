Compte enrere per a la represa

Després de les vacances, Míchel Sánchez feia broma dient que aquest Nadal segur que es menjaria els torrons. L’entrenador al·ludia a l’aturada de la competició per la celebració del Mundial de Qatar 2022, que ha incidit directament en la seva plantilla amb Taty Castellanos i Paulo Gazzaniga desbordants de felicitat per la victòria d’Argentina als penals contra França, amb només dos partits aquest mes de desembre, però la veritat és que al Girona les sensacions són millors que mai aquesta temporada.

L’equip ha confirmat la progressió en els últims partits de lliga amb dues victòries consecutives contra Athletic (2-1) i Elx (1-2) i una davant el Quintanar del Rey (1-2) a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. En la segona pretemporada va treure un balanç positiu dels amistosos disputats amb dues victòries contra l’Standard de Lieja (1-0) i l’OGC Niça (2-1), un empat contra l’Osasuna (1-1) i una derrota davant el Manchester City (2-0) en la qual va mostrar una molt bona imatge malgrat el resultat.

En aquest sentit, el Girona va encetar ahir una nova setmana d’entrenaments per preparar, ara sí, la represa de la competició. El conjunt blanc-i-vermell visitarà aquest dijous al Cacereño de la Segona Federació amb motiu de la segona ronda de Copa. En principi, hauria de ser un tràmit tenint en compte que hi ha tres categories de diferència, però els gironins ja saben què és patir davant un rival menor tenint en compte que el Quintanar del Rey va empatar-los al minut 76 i Cristhian Stuani va haver de resoldre a la pròrroga. Aquest cop la gespa de l’estadi Príncipe Felipe els serà favorable perquè és natural, tot i que caldrà veure en quines condicions està perquè el passat cap de setmana el Cacereño va haver d’ajornar el seu duel de lliga contra el Coria a causa de les pluges que van caure a terres extremenyes i que van provocar que el terreny de joc fos impracticable. No obstant això, s‘espera que la gespa estigui sensiblement millor.

Míchel tindrà tota la plantilla disponible excepte els lesionats Javi Hernández, Juanpe Ramírez, Ibrahima Kébé, Borja García, Roro Riquelme i Yangel Herrera. El tècnic, en principi, podrà comptar amb Reinier Jesus, que no va viatjar a Manchester per precaució. Mentre amb la resta caldrà esperar una mica més. Tret de Javi Hernández, Juanpe i Kébé, que en tenen per més temps, la intenció és que Riquelme, Borja García i Yangel arribin a temps per al retorn de la lliga el dijous de la setmana vinent a Montilivi.

La visita del Rayo Vallecano, que demà també té un compromís a la Copa davant l’Atlètic Saguntino de la Segona Federació, servirà per acomiadar l’any 2022. El Girona confia mantenir la bona dinàmica per fer un pas endavant a la classificació, en l’actualitat és 13è amb 16 punts, i d’aquesta manera encarrilar la permanència a Primera Divisió al més aviat possible.