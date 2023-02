El davanter uruguaià del Girona, Cristhian Stuani, no viatjarà a Cadis la setmana vinent, ja que va veure la cinquena targeta groga del curs i es perdrà el partit per sanció. Desencertat de cara al gol en una jornada on Montilivi va esclatar d’alegria amb els tres punts assegurats a la butxaca, l’absència de Stuani a terres andaluses deixarà Míchel -que complirà el seu segon i darrer partit a la graderia- sense un recurs de pes, ja que malgrat assumir un rol de suplent aquest curs, és el màxim golejador de la plantilla amb cinc gols.

Precisament el Cadis va ser el rival amb el qual Stuani va veure la primera groga del curs, en la jornada 9. Més tard veuria la segona a Elx, en el partit que acomiadava el campionat abans de la disputa del Mundial de Qatar. La tercera va ser en la represa de la competició contra el Rayo Vallecano a Montilivi, i la quarta va arribar a Vila-real. Girona-València: Un gol de Borja García permet guanyar un partit clau per la permanència (1-0) En el duel al Nuevo Mirandilla hi haurà més que tres punts en joc, ja que actualment el Cadis ocupa el divuitè lloc, amb 19 punts, cinc menys que un Girona destinat a escapar-se de la zona baixa com més aviat millor. Els blanc-i-vermells, que van empatar a 1 en la visita del Cadis a Montilivi, s’enfrontaran a dos rivals directes en la lluita per la permanència: després serà el torn de l’Almeria, que dilluns a la nit podria pispar-li un lloc a la taula si guanya al Rayo Vallecano. Els dos partits es jugaran el divendres de cada setmana. Contra l’Almeria, però, ja hi haurà Stuani.