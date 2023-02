La imatge que es repeteix a cada jornada que el Girona juga com a local amb desenes de persones veient el partit des del Palco dels Sastres de Montilivi fa temps que genera preocupació pel perill que suposa accedir en una zona que no està habilitada ni compta amb mesures de seguretat. A part de les nombroses ocasions en què s’hi han tirat begales que han causat més d’un ensurt a l’estadi. Davant del risc que qualsevol dia algú pugui precipitar-se, i la incapacitat que té el club blanc-i-vermell de controlar-ho perquè els terrenys pertanyen al servei d’esports de la UdG, en les darreres setmanes s’estan mantenint converses per intentar trobar una solució.

La setmana passada la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Girona va convocar una reunió interna amb Alcaldia, Urbanisme i Sostenibilitat per veure quina és la seva capacitat de resposta, tenint en compte que el Palco dels Sastres està ubicat entre una zona verda, una privada i una de l’UdG influint directament al Girona. Es va plantejar l’opció de posar una tanca, tot i que es considera poc viable perquè en l’actualitat ja n’hi ha una i la gent l’ha anat trencant per poder-hi accedir igualment malgrat el perill que suposa. També es va descartar la vigilància de policies constantment. L’Ajuntament es reunirà demà amb el Girona i el servei d’esports de l’UdG per posar totes les alternatives al damunt de la taula i així trobar la millor solució a un risc com aquest. Girona-València: La importància del què i del com (1-0)