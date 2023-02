Males notícies per a Míchel. Aquest migdia el Girona ha anunciat en un comunicat les baixes de Yangel Herrera i Valery, que se sumen a la llista de lesionats amb David López, Reinier, Yan Couto i Ibrahima Kébé. Per enfrontar-se demà al Cadis tampoc hi serà Stuani, sancionat. El migcampista veneçolà pateix una lesió al septe lateral del soli dret i s'estarà entre 4-6 setmanes fora de combat, mentre que el de l'Escala, que ahir va renovar fins al 2026, té una lesió al bíceps femoral de la cama dreta i es perdrà les pròximes dues setmanes amb l'equip.