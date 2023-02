Quan Granell va fer l'ofrena a Pichichi, símbol de l'Athletic Club

Rafael Moreno Aranzadi va ser un gran golejador en els inicis de l'Athletic Club. De fet, va ser el primer futbolista a marcar un gol a l'antic estadi de San Mamés, l'any 1913. Expliquen que va ser el seu germà qui li va posar el mot de Pichichi, per la seva baixa estatura i la seva habilitat per jugar a futbol amb gent d'una edat més gran. Avui dia i des de fa molts anys, el trofeu al màxim golejador de cada temporada porta el seu nom.

Pichichi va tenir una vida curta. Va retirar-se als 29 anys, després d'acumular gols a cabassos (83 en 89 partits), morint un any més tard, el 1922, a causa d'unes febres tifoidals que, diuen, van ser provocades per unes ostres en mal estat. La tragèdia va ser tan gran que a partir de llavors, cada club que visita per primera vegada San Mamés per enfrontar-se al primer equip, el recorda. El Girona ho va fer el 10 de setembre del 2017, en el primer desplaçament de la seva història a Primera.

La tradició exigeix que el capità local, Iker Muniain aquella tarda, fa de guia i amfitrió al capità visitant, llavors Àlex Granell, que va col·locar amb estima un ram de flors al costat del bust que hi ha instal·lat a la sortida del túnel de vestidors. El bust ha tingut diferents ubicacions, al llarg de la història. El nom de Pichichi també dona nom a un carrer prop de l'estadi.

El Girona mai ha puntuat

Després de l'ofrena, el Girona, amb el suport d'una bona colla d'aficionats i l'aire fresc que li aportava la nova categoria, va intentar allargar una ratxa que havia deixat a tothom bocabadat. Era la jornada 3, i abans s'havia empatat amb l'Atlètic de Madrid (2-2, com oblidar-ho) i guanyat el Màlaga (1-0). Un quatre de sis que deixava l'equip en la part alta de la classificació. A Bilbao, però, meravellats per un ambient diferent de tot el que havien conegut anteriorment, i superats per un rival que senzillament va ser millor, els de Machín van caure 2-0. Amb honor i dignitat, però van perdre amb gols del mateix Muniain a la primera part i Aduriz a la segona. El Girona, del qual avui queden homes com Bernardo, Borja García, Stuani i Juanpe (l'únic dels quatre que no va participar), no va fer ni pessigolles.

Aquest migdia, més de mig miler de seguidors acompanyaran l'equip a les graderies de San Mamés, desitjosos de continuar vivint l'era Míchel, una etapa que recorda a la de Pablo Machín per la grandesa amb la qual es viu. Res a veure amb l'ambient que es va instal·lar amb Eusebio Sacristán en el final de la segona temporada a Primera i l'acomiadament a una categoria a la qual va costar tres anys tornar. La desfeta d'Eusebio va començar a San Mamés.

Un robatori

El Girona navegava bé, en la primera volta de la temporada 18-19. Havia empatat al Camp Nou i havia guanyat al RCDE Stadium, per posar dos exemples. Encara faltaven algunes proeses més, com eliminar l'Atlètic de Madrid de la Copa i derrotar el Madrid al Santiago Bernabéu. Però a Bilbao, un fatídic 10 de desembre de 2018, tot va començar a esquerdar-se. Els plans per anar a Europa van quedar fulminats de cop.

I no va ser per demèrit gironí, sinó pel senyor Prieto Iglesias, que en el temps de descompte va interpretar que una falta de Ramalho sobre Muniain era penal. Aduriz va enviar la pilota al fons de la xarxa, superant Gorka Iraizoz, i tots els gironins van marxar enfadats (1-0).

Els enfrontaments contra l'Athletic a Montilivi, però, són una altra història: dues victòries i una derrota del Girona en tres partits. Avui, l'equip de Míchel intentarà sumar un nou triomf, amb el bust de Pichichi de testimoni.