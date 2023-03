L'Aplec de Sant Roc o de les Núvies a Vilablareix ha recollit avui un acte de la plataforma constituïda per veïns, Naturalistes de Girona i Unió de Pagesos que busca aturar el projecte de la construcció de la ciutat esportiva del Girona FC en terrenys del municipi. Argumenten que construir al Pla de la Massana vol dir "destruir un cinturó verd d'alt valor ambiental, paisatgístic i agrari que ja acull una bona afluència de passejants, així com una rica biodiversitat natural".

En aquest sentit, pensen que l’argument en pro de l’interès públic que planteja el Girona FC és "una autèntica fal·làcia". “No ens enganyem", diu un dels veïns de la plataforma. "El projecte ens l’han venut com un bé pel poble, però no deixen de ser interessos econòmics privats amb capital àrab que imperen sobre l'interès públic. A Vilablareix ja hi tenim un camp de futbol meravellós. I un pavelló fantàstic i parcs de salut i carril bici i passeig fluvial. També hi tenim un centre cultural potent, Can Gruart, on convidem a la gent del Girona a fer-nos les xerrades sobre salut que prometen... Però sobretot hi tenim camps on els nostres pagesos i pastors s’hi guanyen la vida i que, alhora, fan de cinturó verd pel territori. De veritat que ens ho volem carregar?”, afegeix.

Així mateix també es tem per les conseqüències subsidiàries d’un projecte d'aquestes dimensions, com ara l’augment exponencial el trànsit i la carretera GIV-5332, ja prou saturada, i la conseqüent contaminació. Construir la ciutat esportiva als terrenys de la Massana, que sempre han estat sòl agrari amb aquesta finalitat, suposaria, expliquen, la massificació d’una zona amb una densitat de població molt baixa, la conseqüent contaminació acústica i lumínica derivada dels usos esportius i lúdics a gran escala que se li vol donar.

Avui han aparegut desenes de pancartes en tota la zona, s’han repartit cartells, i notes informatives i s’han recollit més de 600 signatures en contra del projecte. Finalment, integrants de la plataforma manifesten que la seva lluita és, principalment, contra l’agressió ecològica en aquest entorn i contra el creixement urbanístic desmesurat del seu municipi. Denuncien també que hi ha hagut una falta de transparència en l’assumpte per part del govern municipal: “Que no ens enganyin! Que no ens diguin que no en saben res i l’endemà aparegui una campanya detalladíssima per part de l’ajuntament amb tots els beneficis del macroprojecte. Construir això a la Massana vol dir un canvi d'usos en sol no urbanitzable per la via ràpida: sense modificar el planejament i sense avaluació d'impacte ambiental.” Sota el lema “Que no ens venguin la moto. Podem salvar el que queda de Vilablareix” la plataforma continuat la seva campanya comunicativa, tot i l’anunci públic del club de començar les obres aquest setembre. “Encara no tenen el vist i plau formal d’urbanisme, per exemple. Tots els processos administratius normals tenen el seu temps i el tècnics encara han de veure i avaluar aquest projecte. És agosarat, i això ho sabem els pagesos, dir blat fins que no sigui al sac i ben lligat!”, asseguren des de la plataforma.