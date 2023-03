Bernardo Espinosa n'ha viscut de tots colors amb la samarreta del Girona. De l'estrena a Primera i somiar amb Europa a un descens traumàtic, un play-off fallit i l'ascens del juny passat. Aquest migdia tant Quique Cárcel com Delfí Geli han destacat els "valors" i el "compromís" del central colombià, renovat fins al 2024 amb una opció per un any més depenent dels minuts que jugui. "Quan et sents com a casa, prendre una decisió així és molt fàcil", ha dit Bernardo, que ha reconegut que no s'ho va pensar gaire quan li van plantejar la renovació. L'ex del Middlesbrough no es considera un líder, però sí que assumeix "de bon grat" el paper de conseller que li toca ara per edat i veterania. "Estic encantat d'assumir aquesta responsabilitat. La gaudeixo perquè veig que els joves creixen a passos de gegant".