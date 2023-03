Montilivi està acostumat a acabar bé contra l’Atlètic

Els precedents del Girona en les visites de l’Atlètic de Madrid són, sorprenentment, positius. Tot i que el conjunt blanc-i-vermell no ha pogut derrotar mai l’equip de Simeone -ni a casa ni a fora-, com a mínim a l’estadi no hi ha perdut. Tres empats en tres duels -dos de Lliga i un de Copa del Rei- és el bon balanç que arrosseguen els gironins. Tres resultats que, possiblement, qualsevol aficionat signaria en el partit que els enfrontarà el dilluns a les 21 hores.

Estrena per la porta gran Dos minuts van ser suficients perquè Montilivi embogís del tot el 19 d'agost del 2017, l'eterna data de l'estrena del Girona a la Primera Divisió. Aquell dia els visitava l'Atlètic de Madrid, incansable a l'hora d'obrir el debat de l'hegemonia de Barça i Madrid a escala nacional. Simeone no tenia pas males peces. De fet, tampoc les té ara. Oblak, Giménez, Lucas Hernández, Griezmann o Fernando Torres oferien un extens catàleg de possibilitats. La passió amb la qual els homes de Machín es van prendre aquell primer dia, però, va estar a un pas d'arrasar amb tot. El Girona acabaria vencedor moral d'un partit que no va guanyar per inexpert, però que va tenir moments brillants. Allà va ser on Stuani, que ja és el màxim golejador blanc-i-vermell de tots els temps, va marcar els seus dos primers gols en el seu debut oficial. Ho va fer als minuts 22 i 24, mentre l'estadi tremolava d'emoció. L'expulsió de Griezmann semblava assegurar el triomf, però Correa i Giménez van pispar-los dos punts. Pitxitxi Stuani Per a trobar el següent duel entre uns i altres cal avançar fins al 2 de desembre del 2018. En aquell cas, l'Atlètic també va ser incapaç de guanyar al Girona, malgrat que van sumar un punt força injust, comprovats els mèrits dels equips. Stuani, com en l'estrena, va avançar els gironins des del punt de penal, però com també havia passat l'any anterior, els madrilenys van obtenir un punt en els minuts finals gràcies a gol en pròpia porteria de Ramalho. L'afició gironina va haver d'esperar menys d'un mes, el 9 de gener del 2019, per a viure en directe el que fins ara és el darrer partit entre el Girona i l'Atlètic a Montilivi. Viktor Tsygankov: Un jugador que marca diferències Eufòria a la Copa La Copa va emparellar els seus camins, sortint guanyador el conjunt d'Eusebio després d'un trepidant empat a Madrid en la tornada, amb un gol de Doumbia quan les esperances pràcticament s'havien exhaurit. A l'anada, Griezmann va posar en avantatge els visitants, neutralitzats amb un gol del Choco Lozano. En els desplaçaments a la capital, però, el Girona sí que ha conegut la derrota: ho va fer en l'anterior etapa a Primera (2-0 el segon any, després d'empatar en el primer) i aquest curs (2-1 al Wanda). Serà capaç Míchel de mantenir la imbatibilitat de Montilivi?