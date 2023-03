"Serà un dilluns molt especial a Montilivi", piulava Rodrigo Riquelme, el migcampista cedit al Girona pel conjunt matalasser i que podria tornar per quedar-se definitivament a l'Atlètic el pròxim estiu. El retrobament està a poques hores abans de produir-se i el conjunt de Míchel espera fer bons els precedents: mai no ha perdut a l'estadi contra els de Simeone.

SENTIMENTS

"És un partit diferent del qual vaig viure al Metropolitano, perquè allà veus a tothom. Estic tranquil, és una setmana i un contrari especials. L'equip està treballant bé, hem tingut una setmana llarga per a preparar-lo i estic convençut que farem un bon paper".

FUTUR

"Sé que surten notícies, però jo no les llegeixo. Tinc la sensació que si ho faig, em perjudicarà en el rendiment. Insisteixo als meus representants que no em diguin res i no sé si a ells els hi han dit alguna cosa".

LLOC

"Cada futbolista té el seu temps de maduresa. La conversa que vaig tenir amb Simeone va ser molt positiva, ell em va donar la seva versió i em vaig deixar aconsellar. Vam creure que marxar era la millor decisió per a tothom, ja que potser no estava preparat al 100% per formar part de l'Atlètic. Crec que he encertat venint al Girona i estic donant el millor de mi mateix per ajudar-lo a complir els seus objectius".

SORTIR DE L'ATLÈTIC

"No em va molestar, en absolut. Vaig valorar molt la sinceritat de Simeone. Avui dia, estic agafant el període de maduresa i ja em veig preparat per estar allà. Però tot implica acabar bé al Girona i només penso en aquesta temporada".

POST GETAFE

"No va ser una primera part molt positiva, però això és futbol i tenim l'oportunitat de competir i sumar tres nous punts. Estem centrats en el duel contra l'Atlètic i sortirem a guanyar com hem fet sempre".

ATLÈTIC

"Està en el seu millor moment, amb una dinàmica molt positiva. Estava convençut que acabaria tornant als bons resultats".

CELEBRACIÓ

"El gest que faig significa t'estimo en el llenguatge dels signes. Va per a la meva família".

ESTRENA DEL GIRONA A PRIMERA

"No la recordo, em va enganxar jove i, honestament, no sóc molt de veure futbol. És una dada que desconeixia i és bo descobrir que va ser contra l'Atlètic".