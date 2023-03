Arnau Martínez ha estat inclòs en la convocatòria de Santi Denia pels partits que disputarà la setmana que ve la selecció espanyola sub21 contra Suïssa i França dels dies 24 i 28. El defensa del Girona era a moltes de les travesses per ser inclòs per primera vegada en una cita amb l'absoluta, però finalment Luis de la Fuente s'ha decantat per Dani Carvajal (Madrid) i l'ex del Girona, ara al Tottenham, Pedro Porro. Amb Arnau, a la llista de la sub21 també hi és Rodrigo Riquelme. Entre els citats també hi ha Baena (Vila-real).