Uns dies diferents per als quatre futbolistes internacionals del Girona

Quatre jugadors del primer equip del Girona viuran uns dies diferents, gràcies a les convocatòries de les seves respectives seleccions. Santi Bueno, Viktor Tsygankov, Arnau Martínez i Rodrigo Riquelme han estat cridats per a disputar els partits de l’Uruguai, Ucraïna i Espanya sub-21. Els quatre homes de Míchel no seran els únics representants blanc-i-vermells repartits pel món, ja que també hi ha fins a dos futbolistes del planter que tindran una experiència idèntica: Dawda amb Mauritània i Arango amb Veneçuela.

Per a Santi Bueno, no pot ser més il·lusionant. El central del Girona, amb passat al Peralada, encara no s’ha estrenat amb la selecció absoluta de l’Uruguai. I ja se sap com s’estimen la selecció, els futbolistes uruguaians. De fet, Bueno mai no ha amagat les emocions que li genera el fet de poder defensar els colors del seu país. És un repte, i a fe que se l’està guanyant. Tot i ser el curs de la seva estrena a l’elit, Bueno, imprescindible per a Míchel en l’onze inicial, és una de les sorpreses agradables del campionat. El seu rendiment, senzillament, no fa indicar que és un novell a la categoria.

L’Uruguai de Marcelo Broli disputarà dos partits amistosos. Això significa que Bueno tindrà dues oportunitats per a complir un somni, alimentat encara més per l’absència a la llista de Ronald Araujo, lesionat en el clàssic. En la seva primera convocatòria, Bueno s’enfrontarà divendres al Japó i dimarts vinent contra Corea del Sud.

Per a Viktor Tsygankov, també serà emotiu. El davanter ucraïnès es retrobarà amb els seus companys de selecció per enfrontar-se diumenge a Londres a l’estadi de Wembley davant d’Anglaterra, en un duel classificatori per a l’Eurocopa del 2024. El futbolista ha estat un fix els darrers anys representant Ucraïna, i amb l’absoluta ha disputat 43 partits i ha marcat set gols. Tsygankov, superat el procés d’adaptació a Montilivi, està deixant a tothom bocabadat: en els set partits en què ha participat, cinc com a titular, ha marcat tres gols -dos, en el darrer partit a Vallecas- i ha repartit tres assistències.

No ho faran amb l’absoluta d’Espanya -sobretot Arnau, qui tenia algun número per entrar-hi-, però tant el defensa maresmenc com Rodrigo Riquelme han estat citats per a la selecció espanyola sub-21, que s’enfrontarà a Suïssa divendres i a França el dimarts vinent, en dos amistosos. Santi Denia té plena confiança en els registres dels dos jugadors del Girona, que veuen amb esperança la designació i l’aposta pels canvis que està introduint Luis de la Fuente a la selecció gran. De fet, un dels beneficiats per l’aire fresc que intenta aportar el nou seleccionador és Pedro Porro, amb passat blanc-i-vermell. Moltes veus indicaven que ja en aquesta llista, Arnau tenia moltes opcions de ser un dels escollits, però encara no ha arribat un moment que, si continua lluint el mateix rendiment que fins ara, ningú no dubta que arribarà més aviat que tard.

La base també pot presumir

Als jugadors del primer equip del Girona esmentats cal sumar la convocatòria de Dawda per Mauritània, que podria debutar amb l’absoluta en un doble compromís de classificació per a la Copa d’Àfrica a la RD Congo, i Juan Arango, citat per a jugar el Sudamericano Sub-17 amb la selecció de Veneçuela en un grup on es veuran les cares amb l’Argentina, el Paraguai, el Perú i Bolívia.

L’equip de Míchel, que aquest dilluns a la tarda ha tornat a la feina, s’exercitarà fins al dijous, ja que l’entrenador madrileny ha concedit tres dies lliures a la plantilla coincidint amb l’aturada (de divendres a diumenge).