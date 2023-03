Després de tres derrotes consecutives i a un punt del descens, l'Espanyol afrontarà un partit molt important a Girona el dissabte 1 d'abril a les 14.00 hores. Encara que el mateix capità, Sergi Darder, va assegurar que espera un camí llarg i que el partit de Montilivi no serà definitiu per a res, els seguidors pericos veuen el duel català com una cosa transcendental i no deixaran a l'equip sol.

El club ha posat aquest divendres a les 10.00 hores un paquet de 300 entrades a la venda a un preu de 40 euros i les localitats s'han esgotat en tot just 10 minuts. A les 10.11 hores, el club ja comunicava en el seu web que s'havien liquidat totes els tiquets per a la zona visitant de l'estadi gironí. Alguns seguidors ja havien comprat la seva entrada per 47 euros abans de llançar-se aquesta promoció, que s'havia de mantenir oberta fins al dimarts. No serà necessari. 👇 Ja pots aconseguir entrades per al #GironaEspanyol! 🎫 #RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) 24 de marzo de 2023 Tres dies de descans «L'RCD Espanyol de Barcelona informa a tots els seus socis que s'han esgotat totes les entrades en la zona visitant a l'Estadi de Montilivi per a dissabte que ve 1 d'abril. El club agraeix a l'afició tot el compromís per a animar a l'equip en el partit enfront del Girona FC de la pròxima jornada número 27 del campionat de Lliga», explicava la nota de l'entitat perica. El partit a Girona serà la primera cita després de l'aturada de seleccions, al qual va arribar l'Espanyol després de la dura derrota contra el Celta a casa. Diego Martínez ha donat tres dies de descans als seus jugadors aquest cap de setmana i la plantilla no es tornarà a entrenar a Sant Adrià fins al dilluns a les 17.00 hores per a preparar el partit a Girona, on hi haurà centenars de pericos. Un desequilibri que dura massa