Els dos penals en l’afegit van marcar la derrota del Girona fa uns mesos al camp del Vila-real (1-0). Aquell dia, Del Cerro Grande va ser el gran protagonista d’un partit que Santi Bueno no va poder acabar. L’uruguaià va ser expulsat per doble amonestació al minut 78 i, de retruc, es va perdre per sanció un dels partits de l’any, la visita del Barça a Montilivi. El central de Montevideo, tanmateix, no faltarà a la cita de dilluns al Camp Nou. Un partit d’allò més especial per a Bueno, que s’enfrontarà al club que li va obrir les portes d’Europa amb només 18 anys. Això sí, la confiança no la va pas trobar a Barcelona sinó a Girona. I és que ha estat a Montilivi on Bueno ha trobat el context ideal per créixer enormement fins a consolidar-se com un central de Primera Divisió i arribar a la internacionalitat absoluta amb l’Uruguai. Tot plegat ha fet de Santi Bueno, de 24 anys, un dels defenses amb més futur de la màxima categoria. És per això que el Girona es va curar en salut i fa uns mesos el va renovar fins al 2026 amb una clàusula de rescissió de la vora de 25 milions d’euros.

L’etapa barcelonista de Santi Bueno va durar amb prou feines un any, des del febrer del 2017 procedent del Peñarol i després de jugar campionat Sud-americà sub20, fins al gener del 2018 quan va ser cedit al Peralada, llavors filial del Girona. Dues mitges temporades a cavall entre el juvenil de Gabri Garcia, amb qui va disputar quatre partits, i el filial de Gerard López, que no li va concedir cap oportunitat. «Va venir molt jove, directament de l’Uruguai i potser el veia verd. No li vaig donar tota la confiança que segurament hauria d’haver-li donat veient la progressió que ha seguit. Tinc una espineta clavada per no haver-ho fet», reconeix Gerard. L’excapità del Girona és franc i assegura que «si algun dia» es troba Bueno «potser m’hi hauria de disculpa per no haver-li donat confiança quan, segurament, se la mereixia». Amb Gerard al Barça B, Bueno es va passar dues mitges temporades en blanc abans d’acceptar ser cedit al Peralada, a l’antiga Segona B. Allà, amb Chicho Pèlach a la banqueta va començar a canviar la seva sort. Una temporada i mitja a préstec a un notable rendiment van fer que al 2019 el Girona es llancés de caps pel seu fitxatge davant la indiferència del Barça, que no hi va posar cap impediment i el va deixar anar lliure. A partir d’aquí, i després d’una temporada difícil (2019-20) en què tan sols va jugar tres partits, Bueno va començar una trajectòria ascendent que encara no ha trobat el seu sostre.

«M’ha sorprès molt positivament. Ha anat creixent moltíssim com a central. Té bona col·locació, va molt bé en el joc aeri i és més ràpid del que sembla perquè recupera bé quan el superen. A més a més, té un gran desplaçament en curt i en llarg. S’ha fet un gran central. S’ha fet futbolista al Girona, que l’ha encertat del tot», afegeix Gerard.

Dilluns, doncs, Bueno tindrà l’oportunitat, per primera vegada de veure’s les cares amb el Barça. Comptes pendents? Segurament que no, però de ganes de demostrar que es mereixia més oportunitats, sí. «Tant de bo pugui jugar dilluns al Camp Nou. Seria un premi per ell, poder-ho fer pel seu passat blaugrana», desitja l’exjugador del Barça i del Girona, entre altres.