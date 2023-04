El Girona surt aquesta tarda cap a Valladolid per intentar mantenir la bona dinàmica de resultats i acostar encara més l'objectiu de la permanència. Míchel perd tres jugadors titulars com Santi Bueno i Taty Castellanos, per sanció, i Borja García, per una lesió a la fàscia plantar. A més a més, continua sense poder comptar amb David López, Herrera i Kébé, per lesió.

Borja García

No sabem quant de temps de baixa estarà. És un tema de dolor. Espero que aviat estigui bé. Les baixes de Santi i Taty són importants perquèh an jugat molt de titular, però em preocupen zero que no puguin jugar perquè tenim una gran plantilla. Estem preparats. Ibra, David, Yangel. David encara podria arribar pel Madrid. Recuperem Reinier i Callens, que són importants i han de fer un pas endavant.

Valladolid

La història l'hem de canviar. Espero que sigui la primera vegada que el Girona guanyi a Zorrilla. És un equip que a casa amb el nou entrenador tenen una mentalitat ofensiva que volen agafar la pilota i atacar. Han fet dos partits diferents, per les dificultats dels rivals, Mallorca i Vila-real. S'han adaptat a la forma de jugar del rival. Considero que hauran vist que nosaltres volem la possessió i la manera de preparar el partit haurà estat per mirar de fer el mateix i mirar de fer-nos defensar.

Cara B de l'equip

Espero que no. Sempre hem dit que creixem i volem fer un pas endavant com a club. Quan es perd un partit, les sensacions del dia a dia canvien i els jugadors ho sabem. Fa quatre partits que no perdem i volem continuar així. L'objectiu no està fet. Veig l'equip preparat, amb intensitat i energia per guanyar demà.

41 punts

No sé si estarà tancat. Quan hi arribem, en voldrem més. L'equip creix i arribarem on l'equip pugui. Hem de mirar sempre a dalt. És la meva personalitat i mentalitat. Vull pensar que l'equip està en la mateixa línia.

Optimisme

La gent pot pensar qualsevol cosa, però nosaltres no. Hem d'anar partit a partit i donar sempre la millor versió. Ho necessitem, per la gent i pel club. No deixaré que l'equip estigui per sota de la seva millor versió.

Millor versió

Està molt a prop. L'equip entrena molt bé i la sensació del dia a dia és bona. Més enllà del resultat, penso en el rendiment i estic encantat en la manera de treballar dels jugadors. Soc feliç i així treballant sempre estarem a prop de la millor versió. Avui els he dit gràcies perquè per mi ara només he de mirar petits detalls. Saben com entrenar, com jugar, què necessita el company. Estan connectats i quan això passa, l'entrenador només ha de fixar-se en el petit detall.

Stuani

És el pal de paller i un exemple per nosaltres. En el dia a dia és espectacular. Ara està jugant menys minuts que ell voldria, però és un exemple. Sempre dona minuts de qualitat. Per mi és el més important, perquè fa gols, feina espectacular i dona la mà als seus companys. En el meu cas, arribar a la darrera etapa de la teva carrera és per gaudir i ajudar i estar sempre al cent per cent siguin els minuts que siguin. Ell ho fa això. Estic encantat.