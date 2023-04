L’entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, s’ha quedat amb un pam de nas després del pòquer de gols de Taty Castellanos. Aquesta ha estat la valoració del tècnic:

“Ha sigut una nit dura perquè hem perdut. El partit ha sigut dolent a nivell defensiu. Amb pilota, sobretot al principi, ho hem fet bé. No hem estat contundents en els duels per evitar transicions. Hem intentat remuntar amb individualitats, no com equip. El nivell de tots ha estat molt baix. No hem jugat com a equip. Hem oblidat l’aspecte defensiu”.

“L’equip estava nerviós des del principi. Hem perdut el control aviat i, quan semblava que el descans ens podia ajudar, hem encaixat el tercer i se’ns ha complicat. Vinicius ha estat bé, però l’equip no estava connectat i ho hem pagat”.

“Nacho no és culpable. L’he canviat per posar Camavinga que té característiques diferents per intentar buscar quelcom diferent. Cap jugador ha estat al seu nivell habitual”.

“Pot ser un toc d’atenció. Una derrota mai és bona perquè et deixa males sensacions. El compromís defensiu d’aquest equip és la clau de l’èxit. Tenim una qualitat extraordinària que ha de ser ajudada amb el compromís defensiu que hem tingut. Per què quatre gols?”.