Quin davanter, el Taty Castellanos. Criticat bona part de la temporada perquè suposadament li faltava gol, ahir li va marcar un pòquer al campió d’Europa. I això que no fa gaire que li va caure l’ànima als peus, fallant aquella ocasió a l’Spotify Camp Nou que no es podia fallar. Ja s'havia reivindicat marcant un gol contra l’Elx, però això d’ahir contra el Madrid passarà a la història per l’elevat grau d’efectivitat que va lluir i pel que significa. Abans de començar la jornada, Castellanos havia marcat set gols a la Lliga i un a la Copa. És a dir, vuit. Ahir va fer la meitat dels que duia.

El primer, rematant una centrada amb el cap de Miguel Gutiérrez; el segon, definint de la millor manera possible una pilotada d’Arnau; el tercer, aprofitant l’instint a l’interior de l’àrea, rematant pràcticament sense temps i espai; i el quart, en plena bogeria col·lectiva, culminant una assistència de Riquelme. Li entrava tot, a Castellanos. Tal com va informar a Twitter MisterChip, Castellanos s’uneix a la llista dels deu futbolistes que fins ara li havien marcat un pòquer al Madrid en competicions oficials. El seu nom figura al costat de Samitier (Barça), Bestit (Europa), Vantolrà (Barça), Català (Oviedo), Emilín (Oviedo), Echevarría (Oviedo), Eulogio Martínez (Barça), Milito (Saragossa) i Lewandowski (Dortmund). Fins ara el rècord d’un futbolista del Girona a Primera el tenia Olunga, amb un hat-trick contra el Las Palmas. Això també ho ha millorat Castellanos.