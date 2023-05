El rendiment de l’equip en les cinc jornades que resten de Lliga definirà les possibilitats de l’equip de disputar competició europea la temporada vinent. Entre la prudència dels dirigents del Girona i la il·lusió dels aficionats decidirà el que facin els futbolistes sobre el terreny de joc, començant per dissabte a Anoeta. Els de Míchel van tornar ahir a la feina per preparar el partit a Sant Sebastià que pot suposar la consolidació definitiva de l’etiqueta de candidat del Girona a la Conference League. Des del club, es demana cautela i estar alerta per tot el que suposaria pel que fa al desgast esportiu que suposaria i aquesta línia també la segueixen alguns seguidors. Ara bé, la possibilitat de disputar competició europea és un caramel massa llaminer per no llançar-s’hi de caps. «No hi veig cap aspecte negatiu. Seria molt bo poder situar el Girona en una perspectiva més important en l’àmbit espanyol i europeu», assegura Àlex Granell. La veu de l’excapità (2014-20) la segueixen d’altres veus autoritzades amb passat al club, que només hi troben punts a favor, malgrat recordar que la «l’objectiu prioritari» el curs vinent continuaria sent «la salvació».

Competir a tres competicions a l’hora seria una empresa complicada i una experiència inèdita per a un club com el Girona. En aquest sentit, i per evitar pagar el desgast físic a la Lliga, Albert Dorca (2005-12) recorre a la paraula «premi». «Es vulgui o no, jugar tantes competicions afectarien el rendiment i, per això, caldria tenir sempre present que l’important és la Lliga. Europa es podria prendre com un premi, que podria anar bé per gestionar minuts per tots els jugadors», explica l’olotí. Igual que Dorca ho veu Felipe Sanchón (2005-06, 08-09 i 12-17). «Arribar a Europa és quelcom inimaginable pel Girona fins i tot sabent que hi ha el City al darrere. Caldria fer una gran planificació de plantilla i tenir ben clar que el que interessa realment és la Lliga. Europa seria com un premi i s’hauria de mirar que la gent no exigís resultats», diu. Felipe Sanchón va tenir l’oportunitat de jugar l’Europa League amb l’Aris de Salònica (2007-08) i explica la seva experiència. «Compaginar-ho era dur, sí. Eren forces setmanes amb tres partits i gairebé no hi havia ni temps d’entrenar. Tot i això, va anar bé perquè vam ser quarts a la Lliga, vam arribar a la final de Copa i vam quedar eliminats a la fase de grups de la UEFA després d’haver eliminat el Saragossa».

Jose Martínez (2005-12) també l’alinea amb aquesta idea del «premi». «I tant que cal entrar-hi! Europa seria una experiència irrepetible. Un pas endavant i un gran reconeixement pel club i la ciutat. Això sí, l’objectiu no hauria de variar i continuar sent la salvació, i a Europa que passi el que hagi de passar", diu l'actual president el Vilablareix. Jose també va tenir l’oportunitat de viure l’experiència a l’Europa League amb l’Omònia Nicòsia, amb qui va jugar una ronda. Per la seva banda, Fran Sandaza (2014-15 i 16-17) al·lucina veient el Girona com s'ha adaptat a a Primera i considera que seria "una passada" que arribés a Europa.