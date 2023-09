S’acaben les paraules per descriure aquest equip. En menys d’un any i mig, el Girona ha passat de jugar-se l’ascens a Primera Divisió en la final del play-off a Tenerife el passat 19 de juny de 2022 a poder situar-se líder en solitari de la màxima categoria del futbol estatal aquest vespre a La Cerámica davant el Vila-real. El conjunt de Míchel no ha fallat amb una remuntada per a la història (1-2) el dia que debutava Jhon Solís. Aquest dissabte rebrà el Reial Madrid com a LÍDER -en majúscules- de Primera Divisió.

El Girona afronta tres partits en una setmana i les rotacions són el més normal, però Míchel no ha desaprofitat l’ocasió per treure l’onze de gala amb l’excepció de Blind a l’eix de la defensa. El defensa neerlandès ha descansat pensant en la visita dels blancs i al seu lloc s’ha mantingut Èric Garcia, que ja va ser titular contra el Mallorca perquè Blind va passar al lateral esquerre. En aquest sentit, Miguel ha tornat al seu lloc; així com Arnau a la banda dreta. La resta, previsible. David López inamovible a l’eix de la defensa i assumint el pes del conjunt blanc-i-vermell; Aleix Garcia, Yangel Herrera i Iván Martín al mig del camp; i Tsygankov, Savinho i Dovbyk com a encarregats de portar l’ofensiva.

Si hi havia una cosa clara, és que guanyar a Vila-real seria de tot menys fàcil. El Girona es troba a dalt de tot de la classificació, però no per això s’ha de menystenir el rival. Seria un error. Sobretot, si és d’Europa League. Una errada d’Èric Garcia a l’hora de passar-li la pilota a Arnau gairebé genera un ensurt als gironins. Baena s’ha anticipat per cedir-la a Morales, que ha finalitzat la jugada amb un xut per damunt del travesser. Els de Míchel han encès les alarmes i de seguida han tret a lluir l’equip reconeixible al qual ens tenen tan ben acostumats.

No sense donar un ensurt amb una possible lesió de Savinho, que es queixava adolorit al terra en el minut cinc de partit. Ha quedat en un ensurt. Per sort. De mica en mica, el Girona ha aconseguit agafar profunditat. Una gran acció individual de Yangel Herrera ha acabat amb una centrada a l’àrea clara per Savinho, malgrat que Dovbyk se l’ha volgut adjudicar i la seva rematada ha acabat a fora.

Els de Pacheta, per la seva part, també han fet tremolar l’àrea de Gazzaniga. David López ha estat providencial per desviar a córner una ocasió de Pedraza. La pilota ha tocat el pal dret. Tot seguit, el lateral groguet ha aparegut per tallar Savinho quan s’escapava tot sol fins a la porteria rival. El brasiler ha après ràpid la lliçó i en una acció calcada, s’ha escapat per regalar gairebé l’assistència a Tsygankov amb un cop de cap a fora. Mentre que Gazzaniga va salvar els mobles desviant un cacau de Yéremy en una badada dels de Míchel en defensa. El canari l’ha tingut abans del descans, fregant el travesser.

La segona part no ha pogut començar pitjor. Una falta d’Iván Martín a Capoue dins de l’àrea ha significat la pena màxima a favor del Vila-real. Parejo no ha fallat des del punt de penal, malgrat que Gazzaniga li endevinés el xut. El gol local obligava al Girona a fer un pas endavant en atac i ser més contundent a l’àrea rival. Míchel també ha volgut incidir en el joc fent els primers canvis. Portu i Yan Couto van substituir a Iván Martín, assenyalat, i Arnau.

Dovbyk ho ha provat amb un cop de cap massa tou a les mans de Jörgensen i immediatament ha tornat a sorprendre amb una potent rematada a fora. El davanter ucraïnès ha insistit fins que ho ha aconseguit. Assistit per Savinho, qui si no, Dovbyk ha superat Jörgensen amb una rematada de cap. Hi ha anat amb tot.

Com és habitual, el Girona no estava prou convençut amb l’empat. Volia més. I el segon gol no ha trigat en arribar. Tsygankov l’ha tret en curt de córner per Aleix Garcia que l’ha centrat a l’àrea petita, on ha connectat amb Èric Garcia. El central cedit pel Barça s’ha estrenat com a golejador amb la samarreta blanc-i-vermella demostrant, un cop més, que el gol és cosa de tots. Ja són onze els jugadors que han vist porteria. Podria haver arribat el tercer amb un pal d’Aleix Garcia. La diana de penal del Vila-real ha desencadenat els millors minuts dels de Míchel. Han gaudit amb la pilota als peus. Igual que ho ha fet l’afició desplaçada. Aquesta victòria formarà part de la història per sempre més. El Girona és líder. Amb sis victòries consecutives i 19 punts de 21 possibles. Rècord rere rècord.