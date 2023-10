Històricament, en aquesta època moderna al futbol professional, el Girona mai ha estat un visitant temible. Els partits a domicili massa sovint, per no dir gairebé sempre, es convertien en decepcions per a l’equip i l’afició. Tanmateix, de mica en mica, la cosa ha anat canviant aquests darrers anys. Sobretot arran del clic que va fer el club amb l’entrada de la nova propietat que va suposar passar de canviar l’objectiu d’evitar el descens a Segona B a convertir-se en candidat a l’ascens a Primera i aconseguir pujar. Des de llavors, els números han millorat i amb escreix. Si bé en l’any de l’estrena amb Pablo Machín (17-18), el Girona va signar un paper notable com a visitant, amb 24 punts de 57i, amb Eusebio en el curs del descens (18-19) també es van fer bons registres (22 punts), això d’enguany no té nom. Bé, sí. Se’n diu fregar la perfecció. Només així s’explica que el Girona encadeni quatre victòries i un empat en les cinc sortides fins ara d’aquesta temporada per sumar un total de tretze punts de quinze possibles. Després de l’empat a Sant Sebastià (1-1) en el debut, el Girona ha col·leccionat alegries en tots els altres desplaçaments: Sevilla (1-2), Granada (2-4), Vila-real (1-2) i Cadis (0-1). Tot plegat ha convertit el conjunt gironí en el millor visitant de Primera Divisió. A més a més, cap equip europeu signa millors números que el Girona, si bé en les principals lligues del continent no s’han jugat tantes jornades com a la d’aquí.

Festival del Girona a Granada (2-4) Sigui amb recitals de joc i ocasions com a Granada i Vila-real o patint i sent contundents a les àrees com a Sevilla o Cadis, la realitat és que el Girona s’ha convertit en un visitant temible aquest exercici. Un rival que, a banda d’estar pletòric a Montilivi, espanta en cada sortida que fa. Tant és així, que els tretze punts sumats per l’equip de Míchel superen els dotze del Reial Madrid i també els nou del FC Barcelona. Si girem la classificació visitant, veiem que l’Almeria, el següent rival a Montilivi, és el pitjor visitant de tota la Lliga amb un punt, tres gols a favor i onze en contra. Tampoc han guanyat encara a domicili Granada, Alabès, Cadis, Sevilla i Getafe. Trencant registres Comparant els números de visitant d’aquest Girona amb el de la temporada passada, hi ha una dada realment cridanera. El curs passat es van assolir setze punts aconseguits gràcies a tres victòries i set empats. És a dir, el Girona actual ja ha aconseguit guanyar més partits a domicili que el del curs passat, que només ho va fer tres cops (Elx 1-2, Bilbao 2-3 i Sevilla 0-2). En aquest sentit, el Girona del curs passat va sumar els 28% dels punts possibles com a visitant (16). La xifra és inferior a la de la primera etapa a la màxima categoria on amb Machín es va assolir el 42’1% dels punts en joc fora de casa i amb Eusebio, el 38’6%. El tant per cent es dispara enguany, això sí, amb només cinc jornades disputades, i s’enfila fins al 86’6%. En aquell primer any amb el sorià a Primera, el Girona va guanyar als camps del Deportivo de la Corunya (1-2), Llevant (1-2), Espanyol (0-1), Vila-real (0-2), Alabès (1-2) i Las Palmas (1-2) a més a més d’empatar a Leganés (0-0), Vigo (3-3), Màlaga (0-0) i Getafe (1-1) i contra el Betis (2-2) i l’Atlètic de Madrid (1-1) per sumar vint-i-quatre punts. El curs següent, l’equip seria un amic a Montilivi, però a domicili va competir prou bé (22 punts) i va guanyar als camps de Vila-real (0-1), València (0-1), Espanyol (1-3), Reial Madrid (1-2), Rayo Vallecano (0-2) i Leganés (0-2), a més a més d’empatar al Camp Nou (0-0), Sant Sebastià (0-0)Osca (1-1) i al camp del Llevant (2-2).