De quedar eliminat en la segona ronda de la Copa del Rei 2022/23 amb una derrota davant el Cacereño (2-1) -i patir amb el Quintanar del Rey (1-2)- a ser un dels favorits a guanyar-la aquesta temporada. El gran moment del Girona no podia passar desapercebut a la competició del KO, així que per què no aspirar a ser en la gran final? «La Copa pot ser una via més ràpida per aconseguir un títol, però hem d’anar pas a pas i partit a partit. És important continuar fent les coses bé», comentava Míchel en la prèvia conscient que el seu equip és el més ben classificat de Primera Divisió en la primera eliminatòria. Aquest migdia, a partir de les 12.00 hores (Movistar+), el colíder de LaLiga EA Sports s’enfronta al San Roque de Lepe, que es troba en una situació delicada a Segona RFEF, amb l’objectiu de superar-lo per iniciar el camí que l’ha de dur tan lluny com sigui possible. El conjunt dirigit per Juanma Pavón és el penúltim classificat del grup IV.