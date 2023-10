El Girona viatja demà cap a Lepe amb motiu de la primera ronda de la Copa del Rei que disputarà per Tots Sants davant el San Roque de Lepe (12.00 hores). Serà el moment per a què els futbolistes menys habituals tinguin protagonisme, en especial Toni Fuidias a la porteria, així com els joves del filial. Aquest migdia Míchel, que avui és el seu aniversari i fa 48 anys, ha parlat del moment de l'equip en la roda de premsa prèvia a l'eliminatòria de la competició del KO.

Tot això, el dia que el Comitè Tècnic d’Àrbitres ha traslladat al departament d’Integritat de la Federació espanyola (RFEF) les declaracions de David López sobre el col·legiat Ortiz Arias a la mitja part del partit contra l’Almeria (5-2).

L’EQUIP

“David es va lesionar l’altre dia i veurem què té. Li han de fer proves per determinar el temps de baixa. Continuen lesionats Borja, Juan Carlos, Toni Villa, Artero i Jastin. La resta estan tots disponibles per jugar aquest dimecres. L’equip està molt bé. Per mi tots són importants i ho saben, estic content entrenant amb la plantilla en el dia a dia. Tots jugaran durant tota la temporada. Dimecres jugaran els que porten menys minuts. L’important és l’equip".

"Èric Garcia no viatjarà. Està bé, però arriba molt just al partit. Prefereixo esperar una mica més. Valery, en canvi, sí que està per viatjar".

EL RIVAL

"El San Roque juga 3-4-2-1 en atac i 5-2-3 en defensa. És un equip que a un partit únic pot fer-nos mal. Haurem de fer un gran partit. Per nosaltres la Copa és molt important i necessitem guanyar la primera ronda. Els últims partits del San Roque el camp no va estar bé (pel temporal) i veurem com està dimecres. Hem de continuar amb la mateixa manera de fer les coses. És important que l’equip tingui la sensació que per moments patirem com a la Lliga. Hem de controlar aquestes situacions al camp perquè el rival pot fer les coses bé i potser ens haurem de defensar. És important portar una gran mentalitat".

EL CTA I DAVID LÓPEZ

"Ja vaig demanar perdó després del partit contra l'Almeria i David també ha fet unes declaracions sobre l’assumpte".

LA MENTALITAT

"L’equip està súper motivats. És un partit molt important i hem de continuar amb la mateixa mentalitat. Tenim tres partits fora de casa, és un gran moment per continuar sent un equip competitiu i molt agressiu. Necessitem guanyar perquè és una eliminatòria a partit únic, no hi ha més. Hem de guanyar".

LA COPA DEL REI

"Hem d’anar pas a pas. La Copa pot ser un camí més ràpid per aconseguir un títol, però és molt difícil perquè hi ha molts partits a un partit. Hem d’anar pas a pas. Per nosaltres és important guanyar per continuar fent les coses bé. Serà molt difícil. En cap pilota, situació d’atac o defensa podem sentir que l’equip jugarà amb facilitat. Ho he dit als jugadors. Necessitem mentalitat i agressivitat. Cada pilota és la pilota del partit. És un bon moment per continuar sent nosaltres mateixos".

EL MOMENT DELS SUPLENTS

"Segur que jugadors que han jugat menys els últims partits seran importants també a la Lliga i jugadors que porten molts minuts a la Lliga seran importants a la Copa més endavant. Per mi és important l’equip. Entrenem bé. Els minuts, siguin més o menys, són perquè l’equip està bé. Tenim una gran plantilla. Espero el millor Bernardo, Juanpe, Pablo Torre, Stuani, Portu… Un jugador que ho faci bé a la Copa i pot ser dissabte a Pamplona".

ELS JOVES DEL FILIAL

"Han vingut Selvi, Antal i Iker a l'entrenament, és possible que demà viatgin amb nosaltres a Lepe. S’han de guanyar jugar al primer equip. Primer a la seva competició. Per trencar la porta han de fer les coses molt bé al filial. Estic content, però saben que han de millorar en la seva competició".

FUIDIAS

"Jugarà Toni. Ell sap que nosaltres estem molt contents amb ell. És un porter que ha millorat molt i encara ha de millorar més. Té competència. Ara Juan Carlos està lesionat. Estic content amb els tres. L’equip està perfectament amb confiança amb ell".