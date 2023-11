El Girona torna a ser líder en solitari després d'aconseguir una gran victòria aquesta tarda a El Sadar (2-4). Míchel ha valorat així el partit i el moment de l'equip:

LA VICTÒRIA

Per mi és el partit de la temporada en el qual estic més orgullós. Hem fet un partidàs davant un rival súper complicat. L'exigència mental ha estat enorme i hem tingut una mentalitat increïble. Ens han pressionat molt. No li veig sostre a l'equip.

GOL DE DOVBYK

He vist tots els partits de l'Osasuna i és un rival dificilíssim, en molts moments s'ha hagut de defensar. Tenia por al partit perquè tenia la sensació que podien imposar el seu futbol sobre el nostre i ha estat al revès. Crec que ens hem impsat. Amb una mentalitat brutal des de l'inic. He disfrutat moltíssim. També amb el 2-1. Remuntar un 2-1 és dificilíssim.

IVÁN MARTIN

Iván és el gran desconegut. Té un nivell increïble en atac i en defensa. És el gran desconegut dels que són fora. Els companys saben que Iván és un autèntic jugadoràs. Tenir-lo en propietat és espectacular. Però tenir en propietat Yangel és espectacular. Té un nivell. Però tenir en propietat Dovbyk, Tsygankov, Miguel... Aleix renovat. Estic molt content amb la plantilla.

EL RIVAL

L'Osasuna des del porter no s'atura. Els he dit que havien d'anar a per ells i ser valents. Si ens agafen ens agafen. Més que el meu missatge és la seva mentalitat. Tenim jugadors espectaculars. Els nostres dos centrals venen del Barça i del Bayern, estan acostumats a anar per la victòria i no volen l'empat.

EL PARTIT

La victòria, el partit, la imatge... Per mi era un punt d'inflexió. No vull dir que a partir d'ara tot està fet, però pensava que patiriem perquè Osasuna és capaç de dominar-nos en molt moments. No pensava que seriem tant capaços de sortir amb la pilota i recuperar-la. Hem tingut un inici de partit increïble. Em veureu molt eufòric però tenia aquest partit entre cella i cella i em feia por.

LA PRESSIÓ ALS RIVALS

La nostra lliga no és Madrid, Barça ni Atlètic de Madrid. Somio amb els altres. Somio estar a la lliga de la Osasuna, Reial Societat, Vila-real, Sevilla, Betis, Rayo Vallecano... Ara sí que somio estar entre ells, que lluiten entre el quart i el sisè lloc. Somio entre la quarta i sisena posició, sabent de la pressió que em poso a mi mateix i al club. He vist un equip molt molt competitiu. Tenim 31 punts. L'objectiu de la salvació és molt a prop i hem d'anar donant-li un canvi al primer objectiu, mirant un pas més.

31 PUNTS DE 36

Tenim una gran plantilla. El club té un projecte molt clar i això ens permet treballar en el dia a dia d'una manera espectacular. Hem consolidat jugadors de la nostra idea. Tenia el convenciment que faríem un gran any, però hem superat totes les expectatives. Deu victòries en dotze partits està només a l'abast del Barça i el Madrid. Els jugadors tenen un mèrit enorme.

ÈRIC GARCIA I ALEIX GARICA A LA PRELLISTA

Parla molt bé de la plantilla, que està a un gran nivell. Tots fan un gran any i per això tenen la capacitat de ser en aquestes llistes. Me n'alegro molt.

RAYO VALLECANO

Vallecas és especial per mi. El Rayo està fent una gran temporada i serà difícil. Serà un partit per gaudir de l'ambient i competir-lo.