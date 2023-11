«Bé, si som optimistes, que crec que ho som, sí, parlem d'Europa. Estem fent una temporada que convida a somiar», expressava Èric Garcia en la zona mixta d'El Sadar, minuts després de la sonada victòria del Girona a Pamplona (2-4). El central cedit pel Barça, que, juntament amb Aleix Garcia, és a la prellista de Luis de la Fuente per a la selecció espanyola, ni volia ni podia amagar el somriure. «Estic molt content, tot ve reflectit per la feina que està fent l'equip. Des que vaig arribar aquí, personalment, em sento bé. Fem un joc increïble i la comunió que hi ha amb l'afició, que n'ha vingut un munt a Pamplona, ajuda a estar on estem».

❝El creure en la nostra idea de futbol és molt important i ens acaba donant els seus fruits. Tenim… pic.twitter.com/Vc1E6qpBet — Girona FC (@GironaFC) 4 de noviembre de 2023 Garcia va justificar la nova remuntada de l'equip, que es troba en un moment de confiança excel·lent. «També haurem d'intentar no remuntar i posar-nos al davant per no patir tant (rialles). Això diu molt de la personalitat de l'equip: lluitem fins al final. Disposem d'una qualitat enorme i una barreja interessant i provoca que puguem competir». «Sabia que el nivell que hi havia era molt elevat i coneixia la idea de joc, però ni el més optimista s'hauria imaginat tot plegat. En les cinc-sis primeres jornades es podia dir que teníem una mica de sort, però, en la jornada dotze, és mèrit de tots», confirmava el català, que ha caigut dempeus a Montilivi. Aquest Girona no té sostre (2-4) «Aquesta és la recompensa a tot el que està fent l'equip. Però hem de continuar fent la feina i veurem fins a on arribem. Hem de pensar el més alt possible, però amb precaució: sabem que algun dia la pilota no entrarà i no serà cap drama», finalitzava.