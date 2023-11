Quan parla Stuani, se l'ha d'escoltar sempre. El capità del Girona ha fet una entrevista als mitjans del club blanc-i-vermell per valorar l'històric moment que travessa l'equip de Míchel sent el líder en solitari de Primera Divisió. El davanter uruguaià ha insistit que arribar al més amunt possible és gràcies a la "feina feta des de fa temps" i que "és un somni del qual no ens volem despertar".

EL LIDERATGE

"Som líders en solitari amb un inici històric a la lliga, si li haguessis preguntat a qualsevol durant la pretemporada hauria dit si estàs boig. És un somni i no ens volem despertar. Hem de gaudir-lo, sent conscients que és una responsabilitat extra. Ja no som cap sorpresa ni l'equip que ningú sap com juga, els rivals ens coneixen i saben com juguem. Això genera que haguem d'augmentar l'esforç i el treball. Ens encarregarem d'intentar continuar donant un pas més perquè no volem despertar d'aquest somni".

LA CLAU

"Sempre hem transmès les paraules d'humilitat, esforç i sacrifici. Les demostrem treballant, no només als partits, sinó en el dia a dia. El míster sempre ho diu. El dia a dia de l'equip és brutal i és el que ens porta a poder competir com competim els caps de setmana. Ho hem de mantenir en el temps. És molt difícil arribar fins a on hem arribat, però encara ho és més mantenir el nivell. Continuarem amb la humilitat de sempre i que cadascú dels qui formem part d'aquest equip se senti orgullós de poder ser-ne part".

L'EQUIP

"Tenim el millor entrenador que podíem tenir amb un grup sensacional i una ambició brutal. El treball de l'equip durant cada dia és increïble. He tingut la sort de conviure en molts vestuaris, però una gran base del què som avui dia és l'entorn en el qual vivim. Hi ha una connexió especial, també amb la nostra gent. Som un equip molt difícil de batre ara mateix".

HISTÒRIA

"Sento una felicitat tremenda. Cada cap de setmana obtenim el premi al treball que fem, és increïble. A més a més, tenim una mentalitat de continuar creixent, aconseguir coses importants i seguir fent història. Ens ho transmet el míster, jo, tot l'equip i el club. Volem seguir fent història. No ens posarem la pressió d'haver de guanyar tots els partits, perquè no passarà. Patirem i, de fet, ja patim per guanyar-los com és normal. No som el Madrid o el Barça. Però sí que tenim ànima. Això no s'aconsegueix de la nit al dia. Ser líders en solitari és el premi a la feina que fa molt temps que fa el Girona".