El vicepresident de la Federació de Penyes del Girona, Cristóbal Sánchez, ha enviat una carta d'opinió als mitjans de comunicació en què demana obrir el debat sobre l'estadi. Aquesta setmana s'han complert cinc anys des que l'Ajuntament i el Girona van signar la concessió per cinc dècades i Sánchez recorda que, en el seu moment, aquesta va ser una de les intervencions del grup de govern: «No és el mateix jugar a segona divisió que fer-ho a la Champions. És un acord que és viu i pretén ser flexible per poder adaptar-se a les necessitats de cada moment».

L'Ajuntament de Girona i el Girona FC van formalitzar, avui fa 5 anys, la concessió de l'Estadi Municipal de Montilivi al club per als següents 50 anys, signant el document administratiu que ho acreditava.

La pregunta és..

Sánchez recalca que «tant l'Ajuntament com el club, i afegiria també a la Diputació, han de buscar unificar sinergies per a actualitzar aquell acord, que ha complert 5 anys, i adaptar-lo a la situació actual del club i a les necessitats urgents pendents de resoldre, de mobilitat, fluïdesa en les entrades i sortides, serveis de bar o restauració i lavabos/WC suficients per a cobrir les necessitats de 14.000 persones, espais com la Fan Zone dignes, manca de papereres/contenidors...».