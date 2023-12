Ningú no es vol perdre el partit de demà contra el València (14 hores, DAZN) i Montilivi presentarà un ple absolut, després del realitzat dilluns amb l'Athletic. L'entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha revelat que el gran interrogant serà la presència d'Artem Dovbyk a la davantera.

Roda de Premsa de Míchel Sánchez prèvia al GIRONA FC vs VALENCIA CF https://t.co/n85sRel3fF — Girona FC (@GironaFC) 1 de diciembre de 2023

CONVOCATÒRIA

"L'únic dubte és Dovbyk, demà ho veurem. La resta de lesionats, Borja, Villa, Joel, Artero i Jastin no arriben. Juan Carlos entrarà a la llista".

DOVBYK

"Ha fet part dels darrers entrenaments, però si no està al cent per cent, no jugarà res. Ni cinc minuts ni deu. Hi ha Stuani, Portu... Tenim alternatives si ell no pot jugar. Ho decidiré demà al matí".

VALÈNCIA

"S'assembla a l'Athletic, té un equip molt jove, però molt bo en transició i profunditat. Els seus davanters i extrems llancen desmarcatges contínuament. És molt perillós i en defensa fa les coses molt bé. Crec que és l'equip al qual li fan menys xuts a porteria. El partit serà molt difícil".

"És un gran jugador i el trobo a faltar, però és jugador del Barça i estic segur que hi estarà en els pròxims anys".

MERCAT D'HIVERN

"No em preocupa gens, ara mateix. L'únic, que qui no vulgui estar aquí, pot sortir, sí. És veritat que hi ha futbolistes que juguen menys, però per mi tots estan bé".

"Està bé. Vam jugar dilluns i el dissabte la gent està preparada i al cent per cent. No té cap problema. És un futbolista que físicament es recupera molt bé".

FRAN PÉREZ I GAYÁ

"No ho sabia, que eren baixa. Veurem quin onze surt. És veritat que les característiques dels jugadors són diferents, però no crec que l'estil variï".

SOLD-OUT

"Li donem les gràcies a l'afició i a la ciutat. La gent és amb nosaltres i fa que podem continuar jugant amb intensitat. Quan l'equip necessita a l'afició, l'afició hi és. Ens dona el suport necessari i per al vestidor és molt important. És molt bonic, tenir a tothom endollat".

ROTACIONS

"Està controlat perquè en les anàlisis que hem fet, tothom està bé per participar. El risc de lesió és el mateix que en altres clubs. Veurem més endavant si necessitem que l'equip tingui més canvis, però ara mateix crec que estem bé i qualsevol pot jugar. No miro els minuts que juga cadascú, tan sols penso la manera en què podem guanyar els partits. No tinc la sensació que l'equip tingui una dinàmica negativa pel que fa al físic".

PLANTEJAMENT DE RIVALS

"És bo que ens tinguin respecte. Nosaltres estem fent una gran temporada i els rivals saben que és complicat, enfrontar-se al Girona. Però el València és un equipàs. Té gent jove i això els dona dinamisme i intensitat. Està bé que la gent noti que som un bon equip, però tots els partits són difícils. Els contraris del València tenen problemes per arribar a la seva porteria, està molt ben treballat i són capaços de guanyar-te l'esquena molt de pressa. Haurem de controlar les transicions".

BON AMBIENT AL GRUP

"És la part més important de l'entrenament. En la nostra vida és decisiu tenir cultura esportiva, amb compromís i humilitat, treballant en equip. L'atmosfera de treball al Girona, però no ara eh, des que vaig arribar, és molt bona. El que passa és que ara la gent ens mira més. Sempre he defensat que el dia a dia és un espectacle, és el nostre gran secret i el futbolista sent que els seus companys el fan millor".

CALENDARI

"Hem d'anar partit a partit, estem fent les coses bé i el rendiment és top, però hem de continuar. No sé què faran els altres, però no em preocupa perquè hem de guanyar nosaltres. Hem d'esbrinar on arribarem les següents dotze jornades i saber on estarem i perquè lluitarem en l'últim terç de Lliga".