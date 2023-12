El cel s'estava ennegrint. No estava jugant malament el Girona, però entre el futbol garrepa del València i la poca clarividència en atac dels de Míchel, semblava que sortiria creu. Doncs no. Tampoc. Aquest equip té tanta fe i tanta confiança que ni en els pitjor escenari es rendeix. Tant és així que, després del gol valencià d'Hugo Duro en una pífia de David López, l'equip ha insistit fins al final i en sis minuts bojos (m.82 i m.86) entre Couto i Stuani han desembossat el partit. Dues accions calcades per la dreta del brasiler han acabat amb dos gols de l'uruguaià, el segon amb la col·laboració de Mosquera, que han fet desbordar l'eufòria a Montilivi.

Finalment Dovbyk s'ha recuperat a temps i ha format part d'un onze titular que va tenir en David López l'altra novetat. El retorn del de Sant Cugat va fer que l'equip formés amb tres defenses en la sortida de la pilota, amb Èric Garcia al costat dret i amb Miguel Gutiérrez jugant ben lluny del lateral. Ben prometedors van ser els primers minuts de partit del Girona. El València va deixar ja des del servei de centre -un ciri sense sentit cap a l'àrea gironina- que renunciava a la pilota i que venia amb la intenció de robar i sortir ràpidament al contracop. Una primera arribada de Dovbyk i una possessió abismal feia fregar-se les mans als aficionats blanc-i-vermells. "Ens ho passarem bé", se sentia. No seria tan fàcil. La lesió de Yangel Herrera al cap de deu minuts del xiulet inicial va estroncar el bon començament de partit. Míchel va decantar-se per Pablo Torre per substituir el veneçolà. La interrupció no va anar gens bé al Girona a qui li va costar tornar agafar el ritme i arribar amb perill. Quan ho feia, a més a més, queia sovint al parany del fora de joc d'un València que, va estar a punt de clavar un ensurt una transició que Fran Pérez per poc no finalitza amb gol.

El Girona estava avisat. Tot i la proposta garrepa futbolísticament, el València tenia armes per fer mal i, si podia, ho intentaria. Amb poca fluïdesa per les les bandes, fins que Tsygankov no va començar no va tornar el perill. Dovbyk trobaria el camí del gol en una acció però, invalidada correctament per fora de joc. El davanter ucraïnès va tenir-ne una altra, de molt clara, que Mamardashvili va resoldre molt bé.

A la represa, les coses semblaven que es tornaven a encarar. Savinho s'havia situat a la banda dreta i feia el que volia amb Yarek i dels seus peus en van néixer dues bones ocasions d'Aleix Garcia. El d'Ulldecona, tot i això, es va trobar amb la resposta espectacular d'un Mamardashvili immens. Sobretot la segona que va generar els "ohs" de Montilivi. Eren els millors minuts del partit del'equip però una badada de DAvid López ha acabat amb el 0-1 d'Hugo Duro.

El gol ha deixat tocat el Girona que, tanmateix, amb l'entrada d'Stuani i Couto al camp ha capgirat la situació. Dues accions calcades per la dreta del brasiler han acabat amb dos gols de l'uruguaià, el segon en col·laboració de Mosquera. Montilivi ha esclatat d'eufòria i celebrat una victòria que encara hauria pogut ser més àmplia si el VAR no hagués invalidat el tercer a Savinho.

