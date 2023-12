El monopoli de la pilota, la imposició de l'estil i el gran moment que travessen Girona (colíder) i Barcelona (3r) a la Lliga EA Sports s'oposaran aquest diumenge a l'estadi olímpic de Montjuïc on els de Míchel Sánchez buscaran la seva primera victòria de sempre davant els blaugranes i els barcelonistes, ratificar les seves bones sensacions.

El millor Girona de la història voldrà sumar la primera victòria contra el Barcelona. Els de Míchel Sánchez són colíders del campionat amb 38 punts de 45 possibles amb el Reial Madrid i sigui quin sigui el resultat, sortiran per davant dels blaugrana a la setzena jornada, perquè quatre punts separen tots dos a la classificació.

Els blanc-i-vermells volen vèncer per mantenir o ampliar el marge de deu punts sobre el primer equip fora de llocs de Lliga de Campions i per enllaçar el desè partit sense derrota. Només en tenen una aquesta temporada, el 30 de setembre contra el Madrid (0-3) a l'únic partit sense veure porteria.

El Girona és l'únic equip, sense comptar el Reial Madrid, el Barça i l'Atlètic de Madrid, que ha aconseguit 12 triomfs en les primeres 15 jornades a la història del torneig espanyol amb l'Athletic Club (1955-1956). Ja suma 34 gols a LaLiga, més que ningú, i 41 entre LaLiga i la Copa del Rei: 2,4 per partit.

L'equip visitarà Barcelona després de sumar la vuitena victòria seguida de visitant entre LaLiga i la Copa i la setena remuntada en 17 partits, contra l'Oriola a la Copa (2-5) i amb gols de Pablo Torre, Portu, Valery Fernández i doblet de Cristhian Stuani. Ja havia marcat dues dianes en la remuntada de dissabte contra el València a casa (2-1), en el seu rol habitual de revulsiu i suplent de l'ucraïnès Artem Dovbyk.

Yan Couto és el gran candidat a cobrir l'absència del lesionat Yangel Herrera a l'onze de Míchel. També són baixa Borja García, Toni Villa, Ricard Artero, Joel Roca i Jastin García per lesió i Pablo Torre per una clàusula a la seva cessió des del Barça.

El Girona té un bagatge davant el Barça de quatre derrotes i dos empats, a les dues últimes visites al Camp Nou (2-2 el 2018 i 0-0 la campanya passada).

La millora del Barça

El Barça de Xavi Hernández, que va tocar fons amb la seva derrota europea a Hamburg contra el Xakhtar, s'ha refet oferint bones sensacions en les victòries contra el Porto, que han obert les portes als vuitens de la Champions, i contra l'Atlètic de Madrid.

En tots dos partits, el Barcelona s'ha retrobat així mateix amb la tornada de Frenkie de Jong i l'aparició ofensiva de Joao Cancelo -davant del Porto- i de Joao Felix, determinant en els dos darrers partits.

I això que els de Xavi han hagut de conviure amb la baixa del capità, el meta alemany Marc André ter Stegen, que estarà uns dos mesos inactiu després de ser intervingut d'un problema a l'esquena.

La bona notícia ha estat el rendiment del substitut. Iñaki Peña ha acabat en un parell de partits amb els dubtes que podia generar viure a l'ombra de l'alemany i contra l'Atlètic ja va ser determinant amb una acció de falta llançada per Memphis Depay.

No és la de ter Stegen l'única baixa de Xavi, també té la de Gavi, aquesta de llarga durada, i la d'Íñigo Martínez, que té problemes musculars i estarà inactiu tot el que queda d'any, just quan estava en el seu millor moment.

Un altre dels centrals, Andreas Christiansen amb prou feines s'ha pogut entrenar durant la setmana, ja que serà pare per segona vegada; i Marcos Alonso arrossega problemes a l'esquena.

Tot apunta que Xavi, davant el Girona, utilitzarà el mateix dibuix que tan bon resultat li ha donat contra el Porto i l'Atlètic de Madrid.

Una defensa amb tres centrals (Koundé, Araujo, Christensen) i un lateral esquerre (Cancel) en un esquema asimètric. Si repeteix, es tornaria a quedar fora de l'onze Alejandro Balde.

A la medul·lar, Xavi sembla haver trobat la fórmula de l'èxit amb tres jocs: Gundogan, De Jong i Pedri. L'alemany i l'holandès comparteixen la posició de migcampista i el canari juga més avançat.

En atac, Lewandowski, encara que no està en el seu millor moment, sembla fix, com també Joao Félix, que torna a trobar-se de dolç –dos gols en els dos últims partits–. Per la dreta, potser Xavi es planteja donar la titularitat a Lamine Yamal.

Alineacions probables:

FC Barcelona: Iñaki Peña; Kounde, Araujo, Christensen, Joao Cancelo; Gundogan, de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski i Joao Felix.

Girona FC: Gazzaniga; Yan Couto, Èric Garcia, Blind, Miguel; David López; Tsygankov, Iván Martín, Aleix García, Sávio; i Dovbyk.

Àrbitre: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Castella-la Manxa)

Estadi: Olímpic Lluís Companys

Hora: 21:00