La nit més especial d'Iker Almena i Enric Garcia, debutants al Girona

Ni Iker Almena ni Enric Garcia es podran treure del cap la victòria del Girona a Oriola de dijous en la segona eliminatòria de la Copa del Rei, on els nanos del planter van fer la seva estrena al primer equip blanc-i-vermell. «No fa tant, si m'haguessin dit que tindria l'oportunitat de jugar i gaudir en l'equip de la meva vida, en el qual porto des d'infantils i que sento com a casa, no m'ho hauria cregut. Molt agraït al Girona i a les persones que el formen per creure en mi i per donar-me aquesta oportunitat. També vull donar les gràcies a tots els que m'han ajudat a arribar a aquest moment, família i amics. Ara per més objectius, això no para. Moltes gràcies a tots. Visca el Girona», va dir Garcia, que va deixar fluir les emocions a les xarxes socials. Garcia va entrar en el minut 88 substituint Jhon Solís.

En canvi, Iker Almena, un dels diamants del futbol formatiu, va ser titular i un dels protagonistes de la primera part. Almena, que va jugar cinquanta-vuit minuts i va ser canviat abans de la remuntada definitiva de l'equip de Míchel Sánchez, va donar l'assistència del primer gol, de Pablo Torre. Situat a l'extrem dret, va demostrar molta personalitat i una actuació convincent. També va escriure un missatge a les xarxes: «Molt feliç pel meu debut en partit oficial amb el Girona i la classificació de l'equip per a la següent ronda de copa del Rei! Som-hi Girona!». 𝐃𝐄𝐁𝐔𝐓 𝐢 𝐑𝐄𝐌𝐔𝐍𝐓𝐀𝐃𝐀, una nit inoblidable! ✨



Enhorabona, Iker i Enric! 😍#MadeInGFCAcadèmia ❤️🤍 pic.twitter.com/xMPFprNXpi — Girona FC (@GironaFC) 7 de diciembre de 2023 Golejador i renovació Almena va ser un dels futbolistes més destacats de la pretemporada i golejador en els partits contra l'Olot i el Nàpols, aquest en la improvisada tanda de penals. El seu bon rendiment va obligar a lligar-lo en curt, ja que acabava contracte el pròxim estiu. El Girona va renovar-lo un parell d'anys més, fins al 2026. Cristhian Stuani evita el desastre a la Copa (2-5) Almena (2004) va arribar fa una temporada a Montilivi, per incorporar-se al Juvenil A des del Can Vidalet, de Primera Catalana. En dinàmica del filial, a Tercera RFEF, els primers minuts amb el colíder de la Primera Divisió són un reconeixement al potencial d'un futbolista molt atrevit damunt del terreny de joc. Garcia (2006) té contracte fins al 2025 i també ha defensat la samarreta de la selecció espanyola de la seva categoria. El migcampista de Sant Celoni va ser el setè internacional amb Espanya que el club construïa.