Últim partit del 2023 per a un Girona que vol acabar l'any mantenint el lideratge de la Primera Divisió al Benito Villamarín contra el Betis (19 hores, Movistar LaLiga). Míchel Sánchez manté les baixes dels lesionats Tsygankov, Yangel Herrera, Toni Villa i Borja Garcia, tot i que recupera Cristhian Stuani, un cop superada la sanció.

"Tsygankov continua amb molèsties, per això no arriba al partit. Hem de pensar que estarà bé per a l'inici d'any, després de vacances. Borja està millor, encara que és veritat que no ha fet entrenaments grupals. Suposo que ho farà tornant de l'aturada i veurem com es troba. Ara fa treball de camp. Per nosaltres és important que estigui bé de veritat com més aviat millor. També crec que Yangel torni a principis de 2024, mentre que amb Villa, Artero i Roca, caldrà esperar un xic més".

"És un equipàs, està fet per jugar a Europa. Disposa de grans jugadors i d'un entrenador de molt nivell. No ha perdut a casa des de fa molt temps, tan sols ha rebut tres gols al Benito Villamarín. Serà molt complicat, perquè saben llegir bé els temps de partit. Però nosaltres estem en una bona posició, fent les coses molt bé. Desitgem fer un pas endavant i tancar l'any guanyant".

"És diferencial i provoca que tothom estigui connectat al camp. És d'un altre nivell i seria normal que canviessin coses, amb la seva baixa. Però no sé com. És possible que posin un jugador a prop del davanter o posar-ne tres al mig del camp. Tenen moltes possibilitats, però el més important és que nosaltres siguem nosaltres"

"És clau seguir de la millor manera. És veritat que som un equip que busca la porteria contrària i sovint podem patir al darrere, però hem fet un pas endavant en aquest sentit. Sabem fer la pressió quan toca i guanyar profunditat defensiva. Defensivament, l'equip està molt millor i és important. El Betis es mou molt bé en marcadors curts i no té problemes per oferir un gran partit amb 0-0, esperant el seu moment. Quan el rival li va cap endavant, saben fer mal. I defensar bé és rellevant".

"És una barbaritat, i hem de tenir en compte que portem un munt sense perdre. La nostra és una puntuació espectacular, són números de guanyar la Lliga. Però hem de continuar guanyant si aspirem a estar a dalt de la Lliga. Parla molt bé del Girona que els traiem aquesta diferència".

"Si guanyem, estarem en la mateixa nova dimensió. No podem anar més enllà del partit a partit. Entre disset o vint punts, són molts punts, però el nostre objectiu és arribar a Europa. Per fer-ho possible, caldrà fer-ne seixanta i pocs. Està molt lluny, encara".

"Fora de casa estem aconseguint una cosa fora del normal. Acumulem un empat i set victòries consecutives, és espectacular. Crec que és molt difícil mantenir aquest nivell, però l'equip ho intentarà, segur. Contra el Betis és complicat, però tenim la sensació que podem fer un partidàs i acabar l'any com a líders".

"L'any passat l'objectiu era continuar a Primera Divisió. Es va obtenir el dia del Sevilla, crec, amb 44 punts, després de guanyar el Madrid. Per mi és una setmana molt decisiva. Aquesta nova temporada hem fet moltes dades importants: guanyar a Vila-real i ser líders per primera vegada a la història, guanyar al Barça al seu camp per primera vegada a la història. Són grans moments per al club. Però em quedo amb el dia a dia amb els jugadors. Perquè les dades estan molt bé, però per assolir-les cal una bona feina diària".